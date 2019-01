Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 07 | 30

romadailynews

(Di venerdì 11 gennaio 2019) VIABILITA’ DEL 11 GENNAIOORE 7.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA A1 DIRAMAZIONESUD E L’ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA STRADA REGIONALE PONTINA SI STA IN CODA TRA CASTELNO E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE EUR IN VIA APPIA RALLENTAMENTI TRA LA VIA DEI LAGHI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONEIN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO A BORGHESIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DI VERMICINO NELLE DUE DIREZIONI IN VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI A SETTECAMINI ALL’ALTEZZA DI VIA DI CASAL BIANCO VERSO IL RACCORDO INFINE PERCORRENDO LA VIA PALOMBARESE SI STA IN CODA TRA VIA DI MARCO SIMONE LA NOMENTANA BIS IN DIREZIONE ...