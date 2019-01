Monossido di carbonio | muore bambina di 10 anni a Sassoferrato

Fuga di Monossido di carbonio : Ancona - muore nel sonno a 11 anni. Grave il fratellino : Qualche giorno fa abbiamo parlato di una tragica situazione molto simile, oggi purtroppo, è capitato di nuove. Siamo a Sassoferrato, dove una bimba di 11 anni ha perso la vita per una intossicazione da monossido di carbonio. Il fratellino, sette anni, lotta fra la vita e la morte. I genitori, invece, stanno bene e sono stati loro a lanciare l’allarme. Probabile che il tutto sia stato causato da una stufa artigianale presente nella stanza dove ...

Bambina muore intossicata da Monossido di carbonio : Tragedia a Sassoferrato, in provincia di Ancora. Una Bambina di 11 anni è morta e il fratello è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Fabriano a causa di un'intossicazione da monossido di ...

BABY CALCIATORI INTOSSICATI DA Monossido CARBONIO/ Matelica - caldaia difettosa : metà squadra dimessa : BABY CALCIATORI INTOSSICATI da MONOSSIDO di CARBONIO dopo allenamento: trasferiti in camera iperbarica, colpa di una caldaia difettosa. Quasi tutti dimessi.

Macerata - squadra di piccoli calciatori intossicata da Monossido di carbonio : Tags: cronaca italia Macerata monossido di carbonio notizie nazionali squadra di calcio intossicata Precedente

Avellino : famiglia intossicata per esalazioni di Monossido di carbonio : Una famiglia di Ariano Irpino (Avellino) ha rischiato di morire per le esalazioni di monossido di carbonio: madre 35enne e i figli di 9, 14 e 16 anni sono stati trasportati in ospedale. Tutti sono risultati intossicati dalle esalazioni di una stufetta a legna. Un’ambulanza del 118 ha raggiunto la casa rurale di contrada Ficucelle e ha trasportato tutta la famiglia al pronto soccorso dell’ospedale Frangipane. Sono tutti fuori ...

Novara - donna muore in casa avvelenata dal Monossido di carbonio - : La cinquantenne è morta la sera del 5 gennaio. È stato suo marito, al rientro a casa, a dare l'allarme. Secondo le prime informazioni, già sulle scale della palazzina c'era un'infiltrazione: un altro ...

Sondrio : 21enne muore intossicato da Monossido di carbonio - gravissima la fidanzata : Inizio dell'anno tragico in Alta Valtellina. Un ragazzo di soli 21 anni, Denis Romedi, è morto nella notte di Capodanno per le esalazioni di monossido di carbonio rilasciate, forse, da una stufa malfunzionante. Con lui c'era la fidanzata Elisa, sua coetanea, che ora versa in gravissime condizioni. A trovare la coppia è stato il papà del giovane che, non riuscendo a mettersi in contatto con il figlio, nel pomeriggio di ieri ha deciso di ...

