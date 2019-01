Manager cinese Huawei arrestato in Polonia | “E’ una spia”

ilfogliettone

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Un dipendente del colossodelle telecomunicazioni,, e' statoininsieme ad un cittadino polacco, perche' sospettato di spionaggio. Il dipendente die' stato identificato come il capo del reparto vendite del gruppo in, ma non viene rivelato il suo nome, mentre il polacco lavora per il gruppo di telecomunicazioni Orange. Gli agenti del controspionaggio hanno perquisito gli uffici di, portando via documenti e dati elettronici, e la casa del dipendente, ha riferito l'emittente polacca Telewizja Polska, secondo cui il cittadinoha studiato presso una delle maggiori scuole di intelligence della Cina ed e' un ex dipendente del consolatoa Danzica.Il cittadino polacco, invece, viene identificato come una persona al corrente dei sistemi di comunicazione criptata del governo di Varsavia e gia' vice direttore del dipartimento ...