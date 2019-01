Juve | paura per Mandzukic Allegri | No good Salta la Supercoppa?

Serie A - l’analisi della giornata : Juventus - così non VALEri! La Roma adesso fa paura - Atalanta da Champions : E’ andata in scena la 19^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante che ha dato importanti indicazioni. Nel lunch match in campo Juventus e Sampdoria, successo della squadra bianconera trascinata dal solito Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta ma la partita è stata pesantemente condizionata dagli errori arbitrali di Valeri, che prima concede un rigore generoso e poi annulla clamorosamente il pareggio di ...

Incidente Coman - paura per l’ex calciatore della Juventus : Incidente Coman – Ultimi giorni di grande paura per l’ex calciatore della Juventus Coman, l’attuale centrocampista del Bayern Monaco è stato protagonista di un Incidente stradale bruttissimo e che fortunatamente non ha causato gravi danni. L’episodio è avvenuto all’alba del 23 dicembre sulla statale A95, tra Monaco di Baviera e Stranberg. Il calciatore alla guida di una McLaren 720 S Coupé si è ...

Paura sotto le feste per Coman : l’ex Juventus perde il controllo della sua macchina - l’incidente è terribile! : Brutto incidente per Kingsley Coman appena prima di Natale: l’ex calciatore della Juventus perde il controllo della sua macchina e si schianta contro il muro di protezione della strada Grande spavento appena prima di Natale per Kingsley Coman. L’ex giocatore della Juventus, attualmente in forza al Bayern Monaco, è stato protagonista di un brutto incidente avvenuto all’alba del 23 dicembre. Il francese stava percorrendo la ...

Atalanta-Juventus - Gasperini non ha paura di CR7 : “lo voglio in campo” : Cristiano Ronaldo in dubbio per Atalanta-Juventus dopo che Allegri ha annunciato un turno di stop durante queste feste per CR7 “Mi auguro che Cristiano Ronaldo sia in campo per il pubblico, perché è un’attrattiva unica. Poi è chiaro che tecnicamente per noi sia un pericolo, ma la Juve ha tantissimi altri grandi giocatori per sostituirlo”. Gian Piero Gasperini non ha paura di CR7 e lo vorrebbe in campo domani contro la sua ...

Atletico - l'ex Fernando Torres : 'Cosa mi fa paura della Juve? Niente!' : Fernando Torres , attaccante del Sagan Tos u, leggenda dell' Atletico Madrid , parla della Juventus , rivale dei Colchoneros in Champions League, a Sky Sport : 'Cosa mi fa paura della Juventus? Niente. Se l'Atletico gioca come sa fare e riesce a mantenere la sua solita mentalità anche in Champions, quelli che devono preoccuparsi sono i bianconeri. ...

Brividi Juventus - il sorteggio di Champions per gli ottavi fa già paura [DETTAGLI] : Nella serata di ieri sono andate in scena partite molto importanti per la Champions League, due le squadre italiane in campo ed entrambe eliminate: il Napoli e l’Inter. I nerazzurri hanno sbagliato un clamoroso ‘rigore a porta vuota’, solo un pareggio davanti al pubblico amico contro il Psv, non è bastato il ‘favore’ del Barcellona che aveva fermato sul pareggio il Tottenham, a testa alta invece il Napoli che ...

Paura Juventus - tre calciatori coinvolti in un drammatico incidente stradale [FOTO e DETTAGLI] : 1/9 Mauro Ujetto/LaPresse LaPresse/M ...

Spalletti : 'Inter - contro la Juve senza paura' : L'Interismo è un po' questo ovvero guardare verso il cielo e verso il mondo. E Marotta per la sua esperienza durante la sua carriera è proiettato al guardare in maniera profonda e costante al cielo e ...

Napoli - Koulibaly lancia la sfida alla Juventus : “ho visto la vostra paura - ora voglio lo scudetto” : Kalidou Koulibaly parla dell’avvincente sfida di campionato tra la Juventus ed il suo Napoli: la frecciatina del difensore senegalese agli uomini di Allegri Kalidou Koulibaly, candidato per vincere il titolo di ‘miglior calciatore africano dell’anno‘, ha parlato in un’intervista alla “BBC News Africa” della rivalità tra Napoli e Juventus. Il calciatore del club partenopeo ha lanciato il guanto di ...

Napoli - Koulibaly : 'Gol alla Juve? Sentivo la loro paura. Voglio lo scudetto' : "La cosa più importante per me è lavorare e migliorare sempre per poter dimostrare di essere uno dei migliori difensori al mondo", le parole del difensore del Napoli. Che si è poi soffermato sulla ...

Juventus - paura Pjanic : uscito per affaticamento con la Bosnia. Spal a rischio? : Dopo Bernardeschi, arrivano altre brutte notizie per Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus dovrà vedersela questa volta con un problema muscolare di Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco, convocato dalla propria Nazionale, ha partecipato a quasi tutto il match amichevole contro l’Austria. Al minuto 87 ha dovuto infatti abbandonare il campo per un problema muscolare. Il […] L'articolo Juventus, paura Pjanic: uscito per ...

Paura per il giornalista di Report che ha indagato sulla Juventus : ecco cosa è successo : Nelle ultime settimane Federico Ruffo, giornalista Rai, ha indagato sui presunti rapporti tra dirigenti della Juventus, ultrà e ‘ndrangheta, adesso bruttissimo episodio che si è verificato nelle ultime ore. Alle 4.30 del mattino qualcuno ha disegnato una croce con della vernice rossa sulla parete e cosparso di benzina il pianerottolo della villetta in cui vive il giornalista. ecco il comunicato di Report: “L’inviato di Report ...