Il mistero dell’uomo che va in giro a leccare i citofoni | “È stato attaccato per 3 ore al

(Di venerdì 11 gennaio 2019) C’è un uomo che si aggira per la città e si ferma a, a volte addirittura per 3 ore. Sembra incredibile ma è proprio così, come dimostra il video ripreso dalle telecamere di sorveglianza di un’abitazione, che hanno immortalato la scena. Succede in California, come riferisce il New York Post. La proprietaria della villa dove l’uomo ha leccato per 3 ore il citofono, ha denunciato l’accaduto alla polizia: “Io non ero presente in quel momento, ma i miei figli sì. Sono stati allertati dal sistema di sorveglianza solo quando èrilevato un movimento vicino alla porta d’ingresso”, ha raccontato Sylvia Dungan. “Ho pubblicato il video sui social – ha aggiunto – nel tentativo di allertare la comunità, specialmente i vicini che hanno bambini piccoli”.Intanto, proprio grazie ai filmati delle telecamere di ...