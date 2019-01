Amici 19 | Vincenzo Di Primo entra nella scuola Tra i giudici una giornalista che lo

Amici - il ballerino Vincenzo getta nel panico gli allievi. Alessandra Celentano - la frase mai sentita prima : Ad Amici è già tempo di anticipazioni sul prossimo eliminato. Secondo rumors dal talent di Maria De Filippi i grandi "favoriti" sarebbero i ballerini visto che l'insegnante Alessandra Celentano ha scelto come sfidante un ballerino di danza classica molto dotato, Vincenzo Di Primo, e considerato di f

L’arrivo del ballerino Vincenzo e il rischio sostituzione : la decisione della Celentano nel daytime di Amici 18 : La settimana è iniziata con un doppio appuntamento per Amici Di Maria De Filippi, il primo alle 13.50 su Real Time e il secondo alle 16.10 su Canale5. Proprio nella seconda fascia del daytime di Amici 18 è accaduto qualcosa di importante che vede coinvolti la maestra Alessandra Celentano e tutti i ballerini della scuola. Già nella puntata delle 13.50 avevamo potuto guardare la maestra raggiungere la sala relax e radunare i ragazzi in ...

Amici 2018 - Arianna Forte furiosa per il fidanzato Vincenzo : tremendo sospetto - c'entra Daniel? : Arianna Forte e il fidanzato Vincenzo sono stati presi di mira su Instagram. La ballerina di Amici 2018 spesso infatti tra le storie pubblica foto e video in giro per Roma mano nella mano con il suo ...