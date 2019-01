Tensione tra Malta e Salvini per accuse su rispetto impegni per ricollocamento

Alta Tensione tra Conte e Salvini dopo la decisione del premier di accogliere parte dei migranti della Sea Watch : dopo 19 giorni in mare a bordo delle navi delle ong Sea Watch e Sea Eye, finalmente l'arrivo a terra. Saranno ridistribuiti in otto Paesi europei tra cui l'Italia. Il ministro dell'Interno se la ...

Alta Tensione tra Conte e Salvini dopo la decisione del premier di accogliere parte dei migranti della Sea Watch : dopo 19 giorni in mare a bordo delle navi delle ong Sea Watch e Sea Eye, finalmente l'arrivo a terra. Saranno ridistribuiti in otto Paesi europei tra cui l'Italia. Il ministro dell'Interno se la ...

Verona - ultraleggero tocca fili media Tensione e cade : morto il pilota : Incidente aereo mortale nel veronese. Poco prima delle 16, i vigili del fuoco sono intervenuti in uno scalo merci ferroviario di un'azienda a Sommacampagna , Verona , per la caduta di un ultraleggero . ...

IperTensione : ecco l’alimento in grado di contrastare la pressione alta : Dalla spirulina una sostanza per combattere l’ipertesione. E’ il risultato di ricerca del laboratorio di fisiopatologia vascolare dell’Irccs Neuromed di Pozzilli (Iss) che mostra come un estratto della cosidetta ‘alga azzurra’ abbia la capacità di contrastare l’Ipertensione arteriosa attraverso la dilatazione dei vasi sanguigni. Gli esperimenti, riportati sulla rivista Hypertension, sono stati condotti sia in ...