Tennis | match truccati | 15 arrestati in Spagna tra cui Fornell

Tennis - Marco Cecchinato avanza a Doha : “Giocato un match solido. La semifinale? Berdych è un top player” : Marco Cecchinato ha conquistato la qualificazione alle semifinali del torneo ATP 250 di Doha: la bella vittoria sul serbo Dusan Lajovic ha permesso all’azzurro di passare il turno sul cemento della capitale del Qatar e di salire al numero 18 del ranking ATP ottenendo così il suo best ranking. Il siciliano, che domani se la vedrà contro il ceco Thomas Berdych, ha disputato un’ottima partita contro un avversario comunque insidioso e ...

Mubadala World Tennis Championship – Djokovic cannibale : rimonta e batte Anderson nel ‘rematch’ della finale di Wimbledon : Novak Djokovic trionfa nella finale del Mubadala World Tennis Championship: il Tennista serbo supera Kevin Anderson e si aggiudica il torneo Dopo aver dominato la seconda metà della stagione, quella nella quale ha potuto giocare al massimo della su forma fisica di ritorno dall’operazione al gomito, Novak Djokovic ha lasciato poco o nulla agli avversari. Finals ATP a parte, nelle quali ha perso in finale contro un super Zverev, il ...

Mubadala World Tennis Championship – Il derby tra le sorelle Williams va a Venus - Serena ko al match tie break : Ad Abu Dhabi il derby tra sorelle Venus: al Mubadala World Tennis Championship trionfa Venus su Serena al match tie break Serena Williams è tornata in campo dopo la finale persa agli US Open contro Naomi Osaka. La campionessa statunitense ha trascorso le festività natalizie tra allenamenti e famiglia, anche in campo. Serena ha infatti sfidato oggi la sorella Venus nel torneo di esibizione di Abu Dhabi. Dopo un primo set portato a casa, ...

Tennis – Match Fixing : negli ultimi cinque anni oltre 1500 segnalazioni - il report della Tennis Integrity Unit : report Tennis Integrity Unit sul Match Fixing: dal 2013 oltre 1500 segnalazioni Dal 2013 al 2018 sono stati 1.586 gli “alert” sui tentativi di manipolazione nelle partite di Tennis e in 1.138 casi erano collegati a fini di scommesse. Come riporta Agipronews, è il dato contenuto nel report della Tennis Integrity Unit, l’ente, fondato nel 2009, che supervisiona l’integrità nel Tennis. Il report evidenzia come il ...

Tennis - match truccati e scommesse : Daniele Bracciali radiato dalla ATP - 10 anni per Starace : Daniele Bracciali è stato radiato a vita e dovrà pagare una multa di 250mila dollari (circa 219mila euro). L’ex Tennista è infatti stato giudicato colpevole di aver truccato alcuni incontri in occasione del’ATP 500 di Barcellona 2011: la sentenza è stata emessa da Richard McLaren, ufficiale dell’Anti Corruzione nell’ambito di un’investigazione aperta dalla Tennis Integrity Unit. Al 40enne è stato anche imputato il ...

Tennis - Atp Finals : Zverev Maestro! Match perfetto e Djokovic battuto : Tennis SEGUI TUTTI I Match IN DIRETTA E' Alexander Zverev il Maestro del 2018: alle Atp Finals il tedesco di origine russa batte Djokovic 6-4 6-3 in 80 minuti e diventa il terzo del suo paese a ...