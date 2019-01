: Tap, Poti: da noi Costituzione sospesa - NotizieIN : Tap, Poti: da noi Costituzione sospesa - Cyber_Feed : Breaking News #Tap, Poti: da noi Costituzione sospesa - TelevideoRai101 : Tap, Poti: da noi Costituzione sospesa -

"Un dispiegamento di polizia paragonabile a quello che fronteggiava i gilet gialli francesi. Non si può comprendere e tollerare una sospensione della libertà e dellacome quella che abbiamo subito".Così su Facebook il sindaco di Melendugno,, sull'arrivo della talpa per il tunnel del gasdotto. Lo Stato difende "un'opera e un'azienda privata su cui ci sono indagini (...) della magistratura penale", e l'ordine prefettizio di chiudere alcune strade per il passaggio della talpa è arrivato ieri alle 23,a uffici "chiusi", scrive.(Di giovedì 10 gennaio 2019)