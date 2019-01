New York | preme sull' acceleratore Constellation Brands

New York : si muove a passi da gigante Pacific Gas & Electric : Seduta decisamente positiva per Pacific Gas & Electric , che tratta in rialzo del 7,18%. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di ...

New York : i venditori si accaniscono su Abercrombie & Fitch : Aggressivo ribasso per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che passa di mano in perdita del 9,81%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World ...

Le mete del 2019 secondo il New York Times : ci sono anche la Puglia e Golfo Paradiso - : Ci sono anche due località italiane tra quelle imperdibili secondo il quotidiano americano. In vetta Porto Rico, Hampi , India, e Santa Barbara , California,

Vendesi Chrysler Building - icona di New York : Cercasi acquirenti per il Chrysler Building. L'edificio icona di New York, protagonista nei suoi 90 anni di vita di innumerevoli film e uno dei simboli della cultura pop, è in vendita: i suoi proprietari - Mudabala, il fondo di investimento di Abu Dhabi, e la società di real estate Tishman Speyer - hanno assunto CBRE Group per curare l'operazione, il cui valore è tutto da definire.Mudabala ha pagato 800 milioni di dollari ...

È stato messo in vendita il Chrysler Building - uno dei grattacieli più famosi di New York : Il Chrysler Building, uno dei grattacieli più famosi di New York, è stato messo in vendita dalle società che ne sono proprietarie: Mudabala, una società di investimenti degli Emirati Arabi Uniti, e Tishman Speyer, una società immobiliare statunitense. L’edificio, costruito nel

IL PALINSESTO DEDICATO AL GENIO MULTIFORME DI LEONARDO DA VINCI SI ARRICCHISCE DI NUOVI PROGETTI E - DOPO New York - VERRÀ PRESENTATO A LONDRA - ... : "LEONARDO da VINCI Parade" è la prima iniziativa realizzata dal Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia in occasione delle celebrazioni per il cinquecentenario della morte di LEONARDO, a cui ...

New York : su di giri Lennar : Effervescente Lennar , che scambia con una performance decisamente positiva del 6,97%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Lennar evidenzia un andamento più marcato rispetto alla ...

New York : rally per D.R. Horton : Protagonista D.R. Horton , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,32%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di D.R. Horton ...

New York : Cvs Health in forte calo : Si muove in profondo rosso Cvs Health , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,63% sui valori precedenti. L'andamento di Cvs Health nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una ...

New York : seduta molto difficile per Centurylink : Aggressivo ribasso per Centurylink , che passa di mano in perdita del 3,17%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Centurylink mantiene forza relativa ...

Mef : Tria in viaggio a Mosca - Bruxelles - Davos - Washington e New York : Roma, 09 gen 18:34 - , Agenzia Nova, - Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, sarà impegnato in una serie di viaggi che da qui alla fine del mese lo porteranno... , Com,