Manovra, "inammissibile" ricorso del Pd

La Corte costituzionale ha giudicatoil conflitto di attribuzioni tra poteri sollevato dal Pd sull'iter di approvazione della. Ildenunciava "la grave compressione dei tempi di discussione". E la Consulta:"I singoli parlamentari sono legittimati a sollevare" il conflitto "in caso di violazioni gravi e manifeste". E "nelle violazioni denunciate quel livello di manifesta gravità" non è stato riscontrato. Ma "per le leggi future" nessuna compressione,altrimenti superamento costituzionalità a rischio.(Di giovedì 10 gennaio 2019)