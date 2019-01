Australian Open | l’analisi del tabellone maschile | Federer-Nadal in semifinale | inizio

Australian Open 2019 : tabellone completo e sorteggio del primo torneo del Grande Slam : E' quello anche l'ultimo trionfo dell'americana, che per andare a caccia del 24° Slam della carriera dovrà superare con ogni probabilità al quarto turno la numero 1 del mondo Simona Halep , in quella ...

Qualificazioni Australian Open 2019 : Martina Trevisan vola al terzo turno - Sharipova battuta in due set : Continua la corsa di Martina Trevisan: la fiorentina accede all’ultimo turno di qualificazione degli Australian Open superando in due set l’uzbeka Sabina Sharipova: 6-3 7-5 il punteggio finale con il quale l’azzurra si guadagna il diritto di sfidare la cinese Lin Zhu per l’ingresso nel tabellone principale. Fin da subito si intuisce che la partita può entrare sui binari della lotta, come testimonia il break ottenuto nel ...

Qualificazioni Australian Open ATP – Poker di successi per gli azzurri : avanzano Vanni - Lorenzi - Sonego e Travaglia : Ben quattro azzurri si giocheranno l’accesso al main draw degli Australian Open nell’ultimo turno di qualificazione Dalle prime luci dell’alba, fino a metà della mattinata italiana, ben 6 azzurri hanno affrontato i loro rispettivi match delle semifinali delle Qualificazioni per il main draw degli Australian Open. Quattro di essi hanno passato il turno, alimentando il sogno di giocarsi l’entrata nel tabellone principale. I successi sono ...

Tabellone Australian Open femminile : Giorgi-Jakupovic al primo turno : Tabellone Australian Open femminile, Camila Giorgi è l’unica italiana della griglia, affronterà la numero 82 al mondo Jakupovic al primo turno Tabellone Australian Open – In attesa della conclusione delle qualificazioni Camila Giorgi l’unica azzurra nel Tabellone principale degli Australian Open, primo Slam del 2019, in programma dal 14 al 27 gennaio sui campi in cemento di Melbourne Park nella metropoli Australiana. La ...

Australian Open 2019 - sorteggio tabellone femminile : possibile ottavo Halep-Serena Williams - Wozniacki nel terzo turno della Sharapova : sorteggio molto particolare, quello del tabellone femminile degli Australian Open 2019. Dalla Margaret Court Arena sono arrivati dei responsi che rendono piuttosto complicato ogni pronostico da fare per il torneo che comincerà lunedì 14 gennaio e finirà, per le donne, sabato 26. La vincitrice dello scorso anno, Caroline Wozniacki, era presente al sorteggio e ha ricevuto dalla sorte l’accoppiamento con Alison Van Uytvanck (Belgio), forse ...

Tabellone Australian Open maschile : Fognini trova Munar - esordio complicato per Berrettini : Tabellone Australian Open, un primo turno non certo agevole per Berrettini che trova il greco Tsitsipas, va meglio a Fognini Tabellone Australian Open – Sono cinque – in attesa della conclusione delle qualificazioni – i tennisti italiani al via nel Tabellone principale degli Australian Open maschili, primo Slam della stagione in programma da lunedì 14 al 27 gennaio sui campi in cemento di Melbourne Park, nella metropoli ...

Australian Open 2019 - sorteggio italiani. Azzurri sfortunati : Fognini trova Munar - Tsitsipas per Berrettini. Dura anche per Cecchinato e Seppi : Poteva andar meglio a diversi nostri rappresentanti nel sorteggio degli Australian Open 2019: l’urna, pur in presenza di due teste di serie, ha regalato accoppiamenti che, per un motivo o per un altro, sono tutti da prendere con la dovuta cautela per non incorrere in seri problemi già all’esordio. Andiamo a vedere tutte le sfide dei nostri giocatori nel dettaglio, in rigoroso ordine di posizionamento nel tabellone. FABIO ...

Qualificazioni Australian Open WTA – Martina Trevisan ad un passo dal main draw : Sharipova sconfitta in 2 set : Martina Trevisan supera Sabina Sharipova in due set e accede all’ultimo turno di qualificazione: solo un’avversaria separa l’azzurra dal main draw Manca un solo ostacolo, poi sarà main draw. Martina Trevisan, unica azzurra rimasta ancora in corsa nelle Qualificazioni per gli Australian Open WTA, continua la sua corsa verso il tabellone principale del primo Slam del 2019. La giovane tennista italiana, attualmente numero 187 del ranking ...

Tennis - Qualificazioni Australian Open 2019 : poker azzurro al turno decisivo. Sonego domina - bravo Vanni - Lorenzi e Travaglia vincono due battaglie : Saranno quattro gli azzurri che si giocheranno un posto nel tabellone principale degli Australian Open 2019. Lorenzo Sonego, Paolo Lorenzi, Stefano Travaglia e Luca Vanni si sono infatti qualificati per il terzo ed ultimo turno delle Qualificazioni a Melbourne. Sono stati, invece, eliminati Stefano Napolitano e Filippo Baldi. Vittoria molto convincente per Lorenzo Sonego, testa di serie numero uno, che ha dominato contro il giapponese Yuki ...

Australian Open 2019 - il sorteggio di Camila Giorgi e il tabellone dell’azzurra. Pliskova all’orizzonte : Camila Giorgi vorrà essere grande protagonista agli Australian Open 2019, primo Slam della stagione di tennis che scatterà lunedì 14 gennaio sul cemento di Melbourne. L’azzurra cercherà di giocarsi tutte le sue carte in un torneo in cui potrebbe davvero fare molto bene, la marchigiana dovrà tenere alta la bandiera dell’Italia che al femminile sta facendo davvero molta fatica a emergere. La 27enne esordirà al primo turno contro Dalila ...

Sorteggio Australian Open 2019 oggi : data - programma - orario d’inizio e tv : oggi giovedì 10 gennaio si effettua il Sorteggio del tabellone degli Australian Open 2019, primo Slam della stagione di tennis. A Melbourne conosceremo tutti gli accoppiamenti dei tornei in programma dal 14 al 27 gennaio sul cemento Australiano, i giocatori conosceranno così quali saranno gli avversari contro cui se la dovranno vedere al primo turno e il cammino che li aspetta nella corsa verso la finale. Al maschile il grande favorito è Novak ...

La favola di Giulia Capocci - tra poco di scena agli Australian Open di tennis in carrozzina : Ora su tetto del mondo, alla vigilia del suo primo Slam, gli Australian Open , Melbourne, 23-26 gennaio, , a chiunque tremerebbe anche solo la voce, a lei no: "Non sento una pressione particolare, ...

LIVE Sport - DIRETTA 10 gennaio : Seppi in semifinale - eliminato Fognini. Dakar e qualificazioni Australian Open. Aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Sport (oggi giovedì 10 gennaio). Ci aspetta una giornata particolarmente ricca e avvincente, una sfilza di eventi da sicuramente in tempo reale senza perdersi nulla. Spicca la sprint femminile di Oberhof per quanto riguarda il biathlon con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi a caccia del colpaccio, Fabio Fognini e Andreas Seppi inseguono le semifinali tra Auckland e Sydney, diversi italiani saranno ...

Tennis - Australian Open 2019 : Fabio Fognini guida un’Italia ambiziosa e che vuole essere protagonista : L’inizio del primo Slam dell’anno si sta ormai avvicinando e per l’Italia cresce l’attesa soprattutto in campo maschile, visto che sono già quattro i Tennisti presenti nel tabellone principale degli Australian Open 2019. Due di queste poi saranno teste di serie (Fabio Fognini e Marco Cecchinato), mentre gli altri due (Andreas Seppi e Matteo Berrettini) possono ambire ad un torneo importante, avendo come obiettivo quello ...