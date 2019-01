A sovranista sovranista e mezzo

L'internazionale sovranista è una boiata pazzesca : Lo capisci quando li vedi alle prese con i dossier di politica industriale. Lo capisci quando metti insieme le sberle ricevute da Francia e Germania su Fincantieri, le parole al vento del ministro ...

Matteo Salvini lancia in Polonia il patto sovranista per le europee : “Come il contratto Lega-M5s” : Il leader della Lega, Matteo Salvini, lancia il patto sovranista in vista delle elezioni europee. L'obiettivo è quello di emulare il contratto di governo che ha portato Lega e M5s a Palazzo Chigi in Italia: "Abbiamo iniziato un percorso di idee, progetti, futuro, in un Parlamento europeo che sarà diverso dal duopolio socialisti-popolari che da sempre governa l'Europa. Sarà la risposta migliore a tutti gli euroscettici".Continua a leggere

Bannon e Putin - un programma sulla Raidue sovranista : la sfida estrema di Freccero - panico a Viale Mazzini : La trasmissione si chiamerà L'ottavo blog e, come spiegato dallo stesso Carlo Freccero, offrirà una visione del mondo attraverso gli occhi di quel lato dell'informazione che offre e propone notizie ...

Rischio sovranista per i conti dell’Italia : Non vi è dubbio che la scadenza politica più importante del 2019 sarà l’elezione del Parlamento europeo. Da tempo i motori dei partiti politici sono accesi per prepararsi a...

Emmanuel Macron - il suo disastro fa volare il Tg2 sovranista di Gennaro Sangiuliano : Sabato sera il Tg2 Dossier sulla Francia, "Macron, la caduta della grandeur" di Stefano Ziatori ha ottenuto il 10,1 di share, risultato che non veniva conseguito da moltissimo tempo dalla trasmissione. L' approfondimento del telegiornale diretto da Gennaro Sangiuliano ha fatto il botto con un serviz

"La mia Cgil anti-sovranista" : Colla, se dovesse vincere, porterà il sindacato in piazza contro il governo?Una risposta al governo è già stata definita unitariamente con Cisl e Uil e arriverà a fine mese. La manovra non crea lavoro, riduce gli investimenti, penalizza scuola e sanità. Per questo manifesteremo.Riformulo la domanda: la sua Cgil inaugura una nuova stagione di lotta al governo?Il nostro giudizio è finalmente netto. Se ...

Prove di alleanza sovranista per le europee. Si inizia dalla Polonia : Bruxelles. L’incontro di mercoledì a Varsavia tra Matteo Salvini e Jaroslaw Kaczynski potrebbe essere il preludio a una svolta nel tentativo di costruire all’Europarlamento un grande gruppo antieuropeo delle destre sovraniste e populiste. Quello tra il ministro dell’Interno italiano e il leader del

Huawei «sovranista» anche nei data center - si produce il proprio chipset : La mossa del terzo produttore al mondo di smartphone, leader nei sistemi di rete, arriva in un momento in cui la Cina sta spingendo per migliorare le proprie capacità di produzione di chip e ridurre ...

Di Maio offre Rousseau agli alleati in Ue per lanciare il Manifesto anti-sovranista : La madre di tutte le battaglie sarà quella contro l'austerity del Fiscal Compact. Ma nel Manifesto dei Sette che il Movimento presenterà entro la fine di gennaio, avranno un ruolo di spicco altre ...