3DRUDDER arriva su PSVR

(Di giovedì 10 gennaio 2019) In occasione del CES 2019,ha presentato l’omonimo controller per Playstation VR, già disponibile su PC per Oculus Rift, HTC Vive ed altri visori attualmente presenti sul mercato. Si tratta di un dispositivo che consente al giocatore di muovere i piedi nella realtà virtuale.Muovere i piedi nella realtà virtuale con ilIlè una piattaforma sulla quale posizionare i piedi, una volta interfacciata con gioco e visore consente al giocatore di spostarsi nella realtà virtuale in modo più semplice e coinvolgente.Il dispositivo trasforma il movimento di piedi e gambe in input per il controllo tramite una pedana rotante collegata al visore Playstation VR. La periferica potrà essere acquistata a partire da Aprile 2019 ad un costo di 119 euro.Attualmente è compatibile con 20 giochi tra ...