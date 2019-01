Nuovo stadio Tottenham | l' apertura slitta ancora | ' Chiediamo scusa ai tifosi'

Padova - presentato il progetto del Nuovo stadio [FOTO] : “E’ un impianto che va oltre lo stadio, un’opera per il futuro di Padova che creera’ posti di lavoro e rivoluzionera’ l’area”. Sono le dichiarazioni di Roberto Bonetto, presidente dei biancoscudati che ha presentato in Comune, al sindaco Sergio Giordani, il progetto per il nuovo stadio. Nel dettaglio il progetto, che porta la firma di Sportium porterà anche alla riqualificazione dell’area ...

Fiorentina - il progetto del Nuovo stadio prende forma : consegnata la documentazione al Comune : Il sindaco Nardella ha comunicato che la società viola ha presentato la documentazione per il nuovo stadio La Fiorentina “ha consegnato la documentazione” al Comune per il progetto del nuovo stadio. Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, parlando con i giornalisti. “A questo punto – ha spiegato Nardella – i nostri tecnici, come già successo nelle altre occasioni, si metteranno al lavoro per ...

Fiorentina - Nardella : «Consegnata la documentazione sul Nuovo stadio» : il sindaco di Firenze ha fatto il punto sul prosieguo dei lavori per il nuovo stadio del club viola. Ora i tecnici esamineranno i documenti.

DAZN fra i tornelli di Milano : Nuovo sponsor della fermata metro San Siro Stadio : DAZN si cala nei sotterranei di Milano e no, non è prevista la trasmissione di alcun campionato di speleologia. La società inglese, fondata da Perform Group nel 2015, sostituirà Mediaset Premium come sponsor della fermata San Siro Stadio della linea M5 della metropolitana meneghina. L'accordo fra il Comune di Milano e Mediaset Premium era iniziata nel 2015, anno di inaugurazione della fermata-capolinea.L'operazione di restyling comporterà ...

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato nel corso della festa del settore giovanile dei rossoneri. Queste le sue parole: "Mi piace vedere questo gruppo di ragazzi, è una cosa fantastica, chissà quanti di voi diventeranno i futuri Donnarumma e Cutrone. Alcuni lo diventeranno, ma tutti di voi diventerete uomini e donne migliori".

Milan - Scaroni : «Pensiamo di fare il Nuovo stadio insieme all'Inter» : Il presidente del club rossonero Paolo Scaroni ha ribadito che l'idea è quella di realizzare un nuovo impianto assieme ai nerazzurri.

Nuovo stadio Firenze - il sindaco Nardella : “Nel 2023 se tutto va bene” : Nuovo stadio Firenze. Ormai da qualche tempo si parla della possibilità di poter avere un Nuovo stadio a Firenze, ma pur mancando ancora un progetto vero e proprio l’idea non sembra così lontana dalla realizzazione. A essere ottimista è proprio il primo cittadino del capoluogo toscano, Dario Nardella, che si è lasciato andare a una […] L'articolo Nuovo stadio Firenze, il sindaco Nardella: “Nel 2023 se tutto va bene” è ...

Nuovo stadio Fiorentina - l’importante annuncio di Nardella : “Ad oggi non abbiamo ancora ricevuto nulla pero’ credo che la Fiorentina stia andando avanti, anche perche’ dagli incontri tecnici sono emersi dati positivi sul fatto che la societa’ abbia accelerato sia nelle operazioni di progettazione che su quelle sul sito di carotaggio. Sono abbastanza ottimista”. Sono le parole del sindaco di Firenze, Dario Nardella, ospite ai microfoni di “Lady Radio” sul ...

Cagliari - dal Comune altri 5 milioni di euro per il Nuovo stadio : Il Comune ha stanziato ulteriori 5 milioni da destinare al project financing per la costruzione del nuovo stadio, che avrà i canoni UEFA 4.

Cagliari - regalo di Natale del Comune : stanziati 5 milioni per il Nuovo stadio : Inoltre museo del Cagliari, ristorante panoramico, lounge bar con vista su campo e mare, sport bar e spogliatoi, hotel da 72 camere, quattro con vista sul campo da gioco. La chicca? La piscina ...

Roma - la Qatar si candida per il Nuovo stadio : Ne ha parlato all'Adnkronos Pasquale Salzano, ambasciatore italiano in Qatar: 'Il Qatar guarda con crescente attenzione agli investimenti in Italia e in particolare il mondo del calcio occupa un ...

Nuovo stadio della Roma : Qatar Airways potrebbe diventare name sponsor : Qatar Airways potrebbe diventare name sponsor del Nuovo stadio della Roma secondo quanto trapelato nelle ultime ore Qatar Airways potrebbe diventare name sponsor del Nuovo stadio della Roma? "Il Qatar guarda con crescente attenzione agli investimenti in Italia e in particolare il mondo del calcio occupa un posto speciale. Sono certo che tutto ciò che verra loro proposto sarà valutato con molto interesse". Sono le parole

Il Nuovo stadio di Milan e Inter sull'ex Trotto : San Siro andrà demolito : Dopo l'apertura del sindaco si ragiona sulla possibilità di costruire il nuovo impianto nelle vicinanze di quello attuale che sarà smantellato

Sala : «Nuovo stadio nell'area di San Siro? Buona alternativa» : Il sindaco di Milano Beppe Sala ha risposto a chi gli chiedeva commenti sull'idea di Gazidis di uno stadio di proprietà condiviso tra Milan e Inter.