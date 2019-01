“Gordon Ramsay fa allusioni sessuali a Sofia Vergara” | un video del 2010 scatena le

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) L’episodio risale alquando lo chef Gordone l’attriceVergara si trovavano insieme al Tonight Show with Jay Leno. E il celebre chef è finito “sotto accusa” sui social proprio per questa ospitata. A dare la notizia e l’HuffPostUsa. Nelle clip che stanno girando molto su Twitter,domanda a Vergara: “Urli solo in camera da letto?” e poi sembra allungare le mani verso di lei. Poco dopo, il conduttore Leno mostra una foto nella quale l’attrice mangia un pezzo di pizza e lo chef continua con le provocazioni: “Sembra che tu ti stia divertendo: l’hai messo tutto in bocca in una sola volta?“. A quel punto Vergara si gira verso di lui e dice “cosa?” per poi aggiungere in spagnolo “quest’uomo non mi rispetta”. Così, lei fa finta di colpirlo e lui si gira per essere sculacciato. ...