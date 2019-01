Ambiente | Calabria | recuperato esemplare femmina di Stenella Striata

Ambiente : ad Aiello Calabro l’incontro “Foreste in Calabria. Da fabbriche di legname a modelli di comportamento” : Successo di presenze e di entusiasmo al Teatro Comunale di Aiello Calabro, dove, lo scorso 29 dicembre 2018, è stato dato il via al format “Madre Terra – Foreste in Calabria. Da fabbriche di legname a modelli di comportamento”. l’incontro organizzato dall’Associazione Culturale Compagnia Teatrale BA17, in collaborazione con la Pro Loco di Aiello Calabro, sotto la direzione di Angelica Artemisia Pedatella e di Valentino Guido, ha segnato l’inizio ...