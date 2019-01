Usucapione di un bene in comunione

fanpage

(Di martedì 8 gennaio 2019) Cassazione 23.10.2018 n. 26751 il comproprietario che pretende di aver usucapito ilcomune deve dimostrare, non solo di averne goduto delin via d'esclusiva, ma anche di averlo fatto escludendo gli altri comproprietari, cioè apertamente contrastando il loro comune diritto, così da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus.