: ULTIM'ORA È MORTO TEODOSIO LOSITO: - spettacolo_fp : ULTIM'ORA È MORTO TEODOSIO LOSITO: - tvblogit : Teodosio Losito è morto: aveva 53 anni - fraversion : è morto #TeododioLosito. In molti devono dirgli grazie perché se hanno avuto successo è merito suo e di Alberto Tar… -

(Di martedì 8 gennaio 2019)Lo annuncia Dagospia: all’età di 53si è tolto la vita, lo sceneggiatore noto per fiction di successo come L'onore e il rispetto e Il bello delle donne, Caterina e le sue figlie e Il peccato e la vergogna, Io ti assolvo e Baciamo le Mani. Tutte realizzate in coppia con il produttore Alberto Tarallo di Ares Film, con cui da vent'instaurato un sodalizio molto forte e spesso vincente. Le loro fiction, tutte trasmesse sulle reti Mediaset, perhanno fatto incetta di ascolti (ma anche di critiche). Aldo Grasso l'ha definito "il re della “fiction ultrapop". "Se trash significa stare dalla parte del pubblico, allora sono trash", è sempre stata la sua risposta a chi lo criticava.La sua gavetta? "Studi da ragioniere, ho lavorato per non pesare sulla famiglia: ho fatto di tutto. Da modello facevo la spola tra Milano e New York. Ho studiato tecnica ...