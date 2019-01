Perché Sleeping Dogs è il più interessante gioco open-city degli ultimi anni - editoriale

eurogamer

(Di martedì 8 gennaio 2019) In un periodo in cui Yakuza torna di nuovo sotto i riflettori e Shenmue riappare dopo vent'di silenzio, ho pensato molto a, l'epopea criminalesviluppata da United Front, spesso considerata parente di Yakuza. Eppure, mentre Shenmue e Yakuza sono la quintessenza dei giochi giapponesi,è una produzione canadese con sede a Hong Kong. Se questi giochi fossero ristoranti e io vagabondassi inper cenare con un sashimi di tonno, sarei giustamente deriso.Ciononostante, è dache cerco una scusa per parlare di, e mentre vagavo quest'anno per la prima volta nel distretto di Kamurocho di Yakuza 0, le somiglianze estetiche sono state per me abbastanza evidenti da farmi drizzare subito le antenne.è, sotto molti punti di vista, il mio-world cittadino preferito; un titolo che riprende il ...