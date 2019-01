Mercato Inter | Marotta detta la linea | adesso è finita l' ora di

Noto farmaco da banco ritirato dal Mercato : ecco i lotti interessati : Farmaci a rischio e ritirati dal mercato, nuovo allarme per le gocce di lassativo Guttalax. Si tratta di un medicinale che si usa per trattare diverse condizioni tra cui la stitichezza occasionale, è dunque un lassativo e non va assunto con regolarità o per lunghi periodi, ma solo nel momento del bisogno. Il Guttalax agisce stimolando i movimenti dell’intestino e così accelera il passaggio del contenuto dell’intestino stesso. Come ...

CalcioMercato - l'inter in fortissimo pressing su Barella : rifiutato il Napoli (RUMORS) : Il gioiello più brillante ed ambito del calcio italiano in questo momento è senza ombra di dubbio Nicolò Barella. Il centrocampista del Cagliari ha letteralmente rapito mezza Europa. Il giocatore attira le big del continente grazie alle sue qualità di incontrista ruba palloni alle quali unisce tecnica, gamba e una personalità che difficilmente si può vedere in un giocatore cosi giovane. Prestazioni e temperamento che non sono passate inosservate ...

CalcioMercato Inter : Candreva proposto al Fenerbahce : Antonio Candreva potrebbe lasciare l'Italia e cercar spazio in Turchia. Secondo il quotidiano "Fanatik", infatti, il 31enne esterno nerazzurro sarebbe stato proposto al Fenerbahce . POCO SPAZIO ALL'...

CalcioMercato Bayern Monaco - Robben : 'Inter? Orgoglioso delle offerte ricevute. Futuro incerto' : L'avventura di Arjen Robben in Baviera, dopo dieci stagioni impossibili da dimenticare, sta per volgere al termine: ancora sei mesi e l'esterno offensivo metterà fine al capitolo più importante della ...

CalcioMercato Napoli - agente Tagliafico : «Mai saputo di interesse azzurro» : Jara prosegue: "Ancelotti è stata una scommessa importantissima, è uno dei migliori tecnici al mondo, e sono convinto che il suo valore lo vedremo a lungo termine. Non ho mai saputo di un interesse ...

CalcioMercato Inter - Robben : “Si - ho ricevuto delle offerte” : Calciomercato Inter, Robben IL SOGNO PER L’ESTATE- Si tratta di uno dei giocatori in scadenza di contratto che definire “Interessanti” è riduttivo. Robben ha già dichiarato qualche settimana fa che, a fine stagione, saluterà il Bayern Monaco. Dopo aver vinto di tutto in Baviera, decisivo anche nella finale di Champions contro il Borussia, il numero […] L'articolo Calciomercato Inter, Robben: “Si, ho ricevuto delle ...

CalcioMercato Inter - Godin pronto a firmare a 4 - 5 milioni annui : Calciomercato Inter, Godin DEVE SOLO firmare- Gli ultimi mesi all’Atletico Madrid, club in cui ha vinto (quasi) tutto e di cui è anche stato capitano. Poi la nuova avventura, in Italia e all’Inter, percorrendo lo stesso tragitto che 3 anni fa fece il suo ex compagno di squadra Miranda. Diego Godin, il “caudillo” uruguagio che […] L'articolo Calciomercato Inter, Godin pronto a firmare a 4,5 milioni annui proviene da Serie A News Calcio - ...

CalcioMercato Serie A - tutte le trattative. Inter scatenata : Marotta si fionda su Robben per mettere a segno un altro colpo a parametro zero. E intanto il Cagliari chiude la trattativa per Birsa

CalcioMercato LIVE - tutte le trattative di lunedì 7 gennaio in DIRETTA : l’Inter convincerà l’Atletico Madrid a cedere Godin? : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di oggi, lunedì 7 gennaio. Anche se non si sono ancora registrati botti, le operazioni minori e le trattative viaggeranno a ritmo frenetico anche nella giornata odierna. Scopriremo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della sessione invernale che si chiuderà il 31 gennaio (e non più il 18 come previsto in un primo momento ...