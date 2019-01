La Borsa apre in rialzo a +0 | 21% | spread stabile a 269 punti

Borsa : Milano apre in rialzo - +0 - 45% - : ANSA, - Milano, 7 GEN - Avvio in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in progresso dello 0,45% a 18.917 euro. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

Borsa Shanghai apre a +0 - 66% : ANSA, - PECHINO, 7 GEN - Le Borse cinesi viaggiano positive in scia al forte rimbalzo segnato venerdì da Wall Street e dalle attese per i colloqui di oggi e di domani sul commercio tra Usa e Cina che ...

Borsa : Europa apre in decisa crescita : Le Borse europee tirano il fiato dopo il crollo di ieri, legato al taglio di previsioni sui ricavi della Apple che ha affossato Wall Street. Francoforte guadagna l'1%, Milano l'1,3%, Londra lo 0,7%, ...

Borsa di Tokyo apre male il 2019 : -2 - 26% : 9.02 L'indice Nikkei ha perso il 2,26% nella prima giornata di contrattazione del 2019 alla Borsa di Tokyo. In chiusura il Nikkei ha perso 452,81 punti arrivando a 19.561,96. A pesare sono stati l'impennata dello yen e la tempesta di svendite a Wall Street, trascinata giù dal tracollo della Apple. In controtendenza le borse cinesi, che superano i timori del tonfo di Wall Street per le difficoltà di Apple,spinte dalla notizia del prossimo ...

Borsa : Milano apre in rialzo dello 0 - 86% : ANSA, - Milano, 4 GEN - Apertura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in crescita dello 0,86% a 18.375 punti. 4 gennaio 2019 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Borsa Shanghai apre a -0 - 74% : ANSA, - PECHINO, 4 GEN - Le Borse cinesi cedono in avvio di seduta dopo il tonfo di Wall Street legato al tracollo di Apple, -9,96%,: l'indice Composite di Shanghai perde nelle prime battute lo 0,74%, ...

Borsa : Europa apre in calo - effetto Apple : ANSA, - MILANO, 3 GEN - Le Borse europee aprono in calo. Sui listini del Vecchio continente si abbatte l'effetto di Apple che ha tagliato le stime del primo trimestre. A risentirne sono i maggiori ...

Borsa : Milano apre in calo - -0 - 65% - : ANSA, - Milano, 3 GEN - La Borsa di Milano apre in calo. Il primo indice Ftse Mib cede lo 0,65% a 18.211 punti.

Borsa : Ny apre in calo - Dj -1 - 50% : ANSA, - NEW YORK, 2 GEN - Wall Street apre la seduta a il 2019 in calo. Il Dow Jones perde l'1,50% a 22.959,73 punti, il Nasdaq cede l'1,89% a 6.512,57 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno l'1,...

Borsa : Milano apre il 2019 in rosso. Spread stabile a 250 punti base : Nel primo giorno di contrattazioni senza in quantitative easing per l'Italia, sui listini del vecchio continente pesa l'andamento negativo delle borse asiatiche. Carige: cda decaduto, banca in ...

Borsa : Milano apre in calo - -0 - 72% : ANSA, - Milano, 2 GEN - Partenza negativa per la Borsa di Milano: il primo indice Ftse Mib segna una perdita dello 0,72%, l'Ftse It All-Share un calo dello 0,90%.

Borsa : Milano apre il 2019 in rosso : Primo giorno senza il quantitative easing. A pesare sui listini del vecchio continente l'andamento negativo delle borse asiatiche - Apertura in forte calo per la Borsa nella prima seduta del 2019. In ...