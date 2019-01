Heathrow | ripresi i decolli | scalo chiuso un' ora per l' allerta drone

viaggi.leggo

: Ripresi i decolli a #Heathrow dopo l'allerta drone - Agenzia_Ansa : Ripresi i decolli a #Heathrow dopo l'allerta drone - UffPost : RT @Agenzia_Ansa: Ripresi i decolli a #Heathrow dopo l'allerta drone -

(Di martedì 8 gennaio 2019) Partenze all'aeroporto londinese disospese per un'ora per l'avvistamento di un. I volisonoin seguito all'allarme lanciato per il presunto avvistamento di unnon ...