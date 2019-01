Final Fantasy XIV Stormblood | la conclusione della storia inizia oggi con l' arrivo della

Il nuovo aggiornamento di Final Fantasy 14 introduce nuove missioni e altre novità : Recentemente è stata pubblicato un trailer dedicato alla nuova patch per Final Fantasy 14, tale aggiornamento introduce nuovi elementi tra cui boss, missioni e filmati. Segnaliamo che la prima parte sarà disponibile dall'8 gennaio.Come riporta Polygon, il video mostra anche alcuni indizi (viene mostrata solo la parte inferiore dell'armatura) sull'arrivo di Fran, uno dei protagonisti di Final Fantasy XII. altre novità riguardano l'introduzione ...

Il creatore di Final Fantasy sta iniziando un nuovo progetto : Anche se le cose sono state un po' difficili per il creatore di Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi, nel 2018, sembra che ora sia pronto per un nuovo inizio, come ha rivelato lui stesso alla rivista giapponese Weekly Famitsu.Come segnala Twinfinite, Sakaguchi-san è stato intervistato per un articolo speciale in cui molti sviluppatori di giochi parlano dei loro piani per il 2019. La parola chiave del creatore di Final Fantasy per il nuovo anno è ...

Il director di Final Fantasy 15 spiega le motivazioni dietro la rottura con Square Enix : Sappiamo tutti che il director di Final Fantasy 15 Hajime Tabata ha lasciato Square Enix qualche tempo fa, egli dichiarò però solo di aver fondato il nuovo studio JP Games e i motivi dietro la rottura con la compagnia sono rimasti un mistero. Almeno fino ad ora.Come riporta Gamingbolt, durante un talk show, Tabata ha affermato di aver lasciato Square Enix in quanto aveva perso l'entusiasmo e la passione per il suo ruolo all'interno della ...

Final Fantasy 7 Remake : vari annunci sono in programma per il 2019 : Con Kingdom Hearts 3 che ha ormai completato lo sviluppo e Finalmente uscirà tra poco più di un mese, tutti gli occhi si rivolgeranno sicuramente al prossimo grande progetto di Square Enix: Final Fantasy 7 Remake. annunciato nel 2015, ci sono state poche informazioni sul gioco da allora, ma a quanto pare, ci saranno un sacco di novità in arrivo nel 2019.Come riporta Hokanko (via Gear Nuke), parlando di cosa aspettarsi da Square Enix nel 2019, il ...

HAJIME TABATA commenta la cancellazione dei DLC di Final Fantasy XV : HAJIME TABATA, creatore di Final Fantasy XV e non solo, ha commentato a distanza di tempo la decisione di Square Enix di cancellare i contenuti aggiuntivi previsti per il gioco, a seguito della sua dipartita dallo studio di sviluppo. HAJIME TABATA si scusa con i videogiocatori A seguire la sua dichiarazione: Quando decisi di lasciare la compagnia, già si discuteva sul futuro dei DLC di Final Fantasy XV e di chi avrebbe preso in mano la ...

Perchè Final Fantasy XV ha perso Tabata? Spiegati i motivi dietro l’abbandono : Per un titolo del calibro di Final Fantasy XV la partenza di Hajime Tabata non poteva che risultare un duro colpo. Come annunciato durante le scorse settimane, il director nipponico ha interrotto la sua collaborazione con Square Enix, e di fatto questo ha portato alla cancellazione di alcuni progetti strettamente legati all'ultimo capitolo della storica saga RPG che lo vedevano direttamente coinvolto. Un abbandono che lascia parecchio amaro in ...

I remake di Final Fantasy 7 e Resident Evil 2 sono 2 dei titoli più attesi dai lettori di Famistu : La nota rivista giapponese Famitsu ha pubblicato la classifica dei titoli più attesi dai suoi lettori, dopo aver visto i voti degli utenti possiamo notare che la Top 5 non è cambiata di una virgola, con Super Smash Bros. Ultimate ancora in testa (il titolo non era ancora disponibile durante la stesura della classifica).Come riporta Gamingbolt, subito dopo Super Smash Bros. Ultimate troviamo Kingdom Hearts 3 con una differenza di soli 45 voti ...

Final Fantasy XV : Episode Ardyn Prologue si mette in mostra con un nuovo trailer : Square Enix ha dato a tutti gli appassionati di Final Fantasy 15 un assaggio del prossimo film di Final Fantasy XV - Episodio Ardyn Prologue, riporta Dualshockers.Come possiamo vedere, Square aveva già accennato al nuovo trailer qualche giorno fa, dichiarando che il film si collegherà a Final Fantasy XV: Episodio Ardyn. Non resta dunque che vedere il trailer, che vi abbiamo riportato qui di seguito:Read more…

Final Fantasy 13 su Xbox One X è un capolavoro di retrocompatibilità - analisi tecnica : Il recente arrivo di Final Fantasy 13 su Xbox One è una brillante aggiunta alla già notevole libreria di giochi retrocompatibili della console. Inoltre, almeno per i possessori di X, la trasposizione è strabiliante: quella che, originariamente, era la versione meno bella del titolo, ora è di gran lunga il modo migliore per giocarlo. Come se non bastasse, Microsoft offre un'esperienza talmente migliorata ai propri utenti che la linea tra titolo ...

Final Fantasy XV Multiplayer : Comrades arriva sul mercato in versione standalone : Final Fantasy XV Multiplayer: Comrades è disponibile a partire da oggi in versione standalone. Da oggi i giocatori potranno anche partecipare a una collaborazione speciale con il celebre MMO Final Fantasy XIV Online, inclusa nella nuova missione "Adventurer from Another World", ma vediamo di seguito il comunicato ufficiale Square Enix per tutti i dettagli: Read more…

Final Fantasy - Katy Perry diventa un personaggio del videogame - Sky TG24 - : Dopo Ariana Grande, anche la cantante di "Witness" ha deciso di prestare il proprio volto al mondo virtuale dei videogames. Per l'occasione ha anche scritto una nuova canzone

Con Immortal Flame Katy Perry diventa un personaggio di Final Fantasy Brave Exvius : Dopo Ariana Grande, Katy Perry diventa un personaggio di Final Fantasy Brave Exvius, il videogame per smartphone di casa Square Enix. La novità sarà disponibile dal 12 dicembre, e per l'occasione la cantante ha pubblicato il trailer della canzone Immortal Flame nel quale si trasforma, appunto, in un personaggio da videogioco. Tuttavia Katy Perry non è nuova al mondo del gaming: già nel 2012 era stata inserita in un expansion pack di The Sims ...

Final Fantasy XIII Trilogy - recensione : Pur rimanendo distante anni luce dal disastro che fu Final Fantasy XIV prima dell'uscita di A Realm Reborn, Final Fantasy XIII è stato un gioco molto discusso ai tempi della sua uscita e che tutt'ora regala infinite diatribe più o meno accese, sia dentro che fuori il web.Il primo titolo di quella che sarebbe diventata in futuro una trilogia porta sulle spalle il peso di un cambiamento strutturale avviato fin dai tempi di Final Fantasy X, ma che ...

Square Enix ritirerà nelle prossime settimane Final Fantasy e Kingdom Hearts per mobile in Belgio : Square Enix sta ritirando un trio di titoli dal Belgio, dopo che la nazione europea ha approvato la legislazione sulle loot box all'inizio di quest'anno.Secondo The Guardian, Square Enix sta rimuovendo tre giochi mobile gratuiti dal paese: Mobius Final Fantasy, Kingdom Hearts Union X e Dissidia Final Fantasy Opera Omnia. Motivo per la loro rimozione le leggi in vigore in Belgio. GamesIndustry.biz afferma che Mobius Final Fantasy sarà ritirato il ...