È morto Teodosio Losito | il gravissimo lutto a Mediaset | era l' autore delle fiction più

Teodosio Losito è morto : aveva 53 anni : Lo annuncia Dagospia: all’età di 53 anni si è tolto la vita Teodosio Losito, lo sceneggiatore noto per fiction di successo come L'onore e il rispetto e Il bello delle donne, Caterina e le sue figlie e Il peccato e la vergogna, Io ti assolvo e Baciamo le Mani. Tutte realizzate in coppia con il produttore Alberto Tarallo di Ares Film, con cui da vent'anni aveva instaurato un sodalizio molto forte e spesso vincente. Le loro fiction, tutte ...