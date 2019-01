Devil May Cry 5 durerà circa 15 ore

Devil May Cry 5 : una nuova demo per PS4 e Xbox One è in arrivo il prossimo mese : Capcom ha pubblicato una demo di Devil May Cry 5 per Xbox One a dicembre, ma se non l'avete provata, avete ufficialmente perso la vostra occasione, in quanto la versione di prova è stata tolta dallo store Xbox, anche se è ancora riproducibile se scaricata in precedenza. Ma niente paura! Se vi siete persi questa demo - o se siete possessori di PS4 e non avete ancora messo mano al gioco - il prossimo mese riceverete un nuovo assaggio di DMC5. Come ...

La demo di Devil May Cry 5 è stata tolta dallo store Xbox - ma ne sta per arrivare un'altra : Apprendiamo da Gamespot che Capcom ha deciso di rimuovere dallo store Xbox la demo di Devil May Cry 5 rilasciata nel mese di dicembre, rimanendo a esclusiva disposizione di quanti l'hanno già scaricata.A questa cattiva notizia, tuttavia, ne corrisponde una decisamente migliore. Capcom stessa, in un tweet, dopo aver ringraziato tutti i videogiocatori su Xbox che hanno dato una prima chance al gioco, ha rivelato che una nuova demo approderà sia ...

Devil May Cry 5 : V è il protagonista del nuovo trailer e sembra voglia uccidere Dante : Come saprete, il nuovo e atteso Devil May Cry 5 introdurrà il personaggio di V nel gioco che, a quanto pare, non è propriamente amichevole nei confronti del celebre Dante.Infatti, nel nuovo gameplay trailer condiviso da IGN, possiamo vedere in azione V in alcune fasi di combattimento ma, mentre il video volge al termine, possiamo notare il personaggio puntare la spada verso un Dante a terra e privo di coscienza:Che ne pensate?Read more…

Devil May Cry 5 : a breve demo anche su PS4 : Come probabilmente già saprete è attualmente disponibile una demo di Devil May Cry 5 solamente su piattaforma Xbox.Ebbene anche i fan in possesso di una PlayStation 4 potranno provare il gioco, infatti in un comunicato su Twitter Capcom stessa dichiara come quella lanciata era solamente la prima di una serie di demo che saranno disponibili, e le quali arriveranno anche sulle altre piattaforme.L'account Twitter del gioco ha dunque annunciato che ...

Devil May Cry 5 : disponibile la demo e il preordine per Xbox One : Il preordine e la demo gratuita di Devil May Cry 5, il nuovo capitolo della nota serie di videogiochi d’azione sviluppata e pubblicata da Capcom, sono ora approdati sul Microsoft Store per tutte le console Xbox One. Descrizione Il cacciatore di demoni definitivo torna con stile nell’azione di gioco che i fan stavano aspettando. Dai un’occhiata a una parte del gioco in questa demo con Nero che usa i suoi poteri e il Devil Breaker per ...

Alle 14 : 30 vi diamo appuntamento con la diretta di Devil May Cry V : Come probabilmente saprete, in occasione dei The Game Awards 2018 è stato confermato il lancio di una demo di Devil May Cry V per la felicità di tutti gli appassionati alla saga.Ebbene la demo può già essere scaricata dallo store Xbox per cui vi aspettiamo questo pomeriggio Alle 14:30 per provare il gioco in nostra compagnia.L'uscita di Devil May Cry V è fissata per l'8 marzo 2019, manca quindi qualche mese prima del lancio e la demo è un ottima ...

Alle 14 : 30 vi diamo appuntamento con la demo di Devil May Cry 5 : COme probabilmente saprete, in occasione dei The Game Awards 2018 è stata confermato il lancio di una demo di Devil May Cry 5 per la felicità di tutti gli appassionati alla saga.Ebbene la demo può già essere scaricata dallo store Xbox e non è chiaro al momento se sarà disponibile per altre piattaforme, per cui vi aspettiamo questo pomeriggio Alle 14:30 per provare il gioco in nostra compagnia.Devil May Cry 5 è programmato per l'uscita l'8 marzo ...

La demo di Devil May Cry 5 è disponibile su Xbox One : ecco i dettagli sulle dimensioni del download : Trapelata ben prima dell'inizio dei The Game Awards 2018, la notizia di una demo esclusiva su Xbox One di Devil May Cry 5 è stata poi confermata durante l'evento, per la felicità di tutti i fan che non vedevano l'ora di mettere le mani sul nuovo capitolo della saga.La buona notizia è che la demo è finalmente disponibile nello store Xbox e può ora essere scaricata. Ha un peso di 7,5 GB e può contare su Xbox One X di una risoluzione in 4K. Come ...

Il multiplayer di Devil May Cry 5 vi permetterà di comparire nelle partite di altri giocatori : Devil May Cry 5 avrà una modalità multiplayer che consentirà ai giocatori di apparire come "ospiti" nelle partite di altri utenti.Questo, come riporta Eurogamer.net, si chiama Cameo System e vedrà Nero, Dante e V combattere l'uno accanto all'altro.In un post su Capcom Unity, la compagnia ha affermato che Devil May Cry 5 è "principalmente" un'esperienza per giocatore singolo, ma desiderava che i tre protagonisti si incontrassero e collaborassero ...

The Game Awards 2018 : presentato un nuovo trailer di Devil May Cry 5 - demo in arrivo oggi su Xbox One : I The Game Awards 2018 si sono tenuti stanotte e ci hanno regalato un nuovo trailer dell'atteso Devil May Cry 5.Come possiamo vedere infatti la demo era già vociferata da qualche giorno prima dell'evento, un post Facebook di Xbox Portugal aveva infatti anticipato che Capcom avrebbe mostrato un nuovo filmato del gioco in occasione dei The Game Awards 2018.Nel trailer, che possiamo vedere di seguito, è stata annunciata la data in cui verrà ...

The Game Awards 2018 : presentato un nuovo trailer di Devil May Cry 5 - demo presto in arrivo per Xbox : I The Game Awards 2018 si sono tenuti stanotte e ci hanno regalato un nuovo trailer dell'atteso Devil May Cry 5.Come possiamo vedere infatti la demo era già vociferata da qualche giorno prima dell'evento, un post Facebook di Xbox Portugal aveva infatti anticipato che Capcom avrebbe mostrato un nuovo filmato del gioco in occasione dei The Game Awards 2018.Nel trailer, che possiamo vedere di seguito, è stata annunciata la data in cui verrà ...

Devil May Cry 5 : un nuovo video mostra le impressionanti animazioni di Dante : Come segnala Wccftech, un nuovo filmato di gameplay è stato condiviso online per Devil May Cry 5, il nuovo capitolo della serie che verrà lanciato il prossimo anno su PC, PlayStation 4 e Xbox One.Il nuovo video, che è stato mostrato durante l'ultimo episodio di Capcom TV su YouTube, mostra molte delle armi di Dante e i suoi attacchi speciali. Le animazioni del personaggio, in particolare, sono impressionanti e risultano di gran lunga migliori di ...

Diamo uno sguardo alla meravigliosa Collector's Edition di Devil May Cry 5 : La divisione statunitense del noto portale di e-commerce Amazon ha messo a listino oggi una Collector's Edition per l'atteso Devil May Cry 5, svelando i preziosi contenuti fisici che saranno inclusi nell'edizione.Come riferisce VG24/7, la Collector's comprende una custodia rigida, un art book esclusivo, alcune spillette, un adesivo con scritto "I Love Osaka", una stampa in tessuto e una ghiotta replica del furgone che avevamo già visto nei ...

Devil May Cry 5 : Dante torna protagonista in tante nuove sequenze di gameplay : A settembre Capcom ha tenuto un live stream in cui hanno presentato un sacco di gameplay di Devil May Cry 5 con protagonista Dante. Oggi, la compagnia ha deciso di ospitare un altro live stream chiamato Dante Showcase v2 e ha mostrato tantissime nuove sequenze di gameplay incentrate ancora su Dante.Che segnala Dualshockers, la live è durata circa un'ora e si può vedere Dante che si fa strada attraverso uno dei livelli del gioco. È interessante ...