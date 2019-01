Alle 21 | 30 saremo in diretta in compagnia di Magic | The Gathering Arena

Alle 20 saremo in diretta in compagnia di Magic : The Gathering Arena : In questi ultimi anni i giochi di carte in ambito videoludico sono soprattutto sinonimo di Hearthstone ma non bisogna sottovalutare un nome storico come quello di Magic The Gathering.Magic The Gathering Arena è l'ultima versione dell'apprezzato gioco di carte a sbarcare nel mondo dei videogiochi e la nostra diretta di questa sera si concentra proprio su questo titolo avvalendosi di un ospite d'eccezione.Alberto "Wochinimen" Naso, trasferitosi in ...

Martina : apriamo il Pd Alle piazze - saremo 'i Democratici' : Roma, 13 dic., askanews, - 'Propongo che la prossima Assemblea nazionale Pd lanci un percorso costituente che coinvolga dopo le europee tante energie del campo riformista e democratico che sta fuori ...

Manchester City - Guardiola : 'Non saremo esclusi dAlle coppe' : Il Manchester City punito dall'Uefa per aver aggirato le regole sul fair play finanziario? Pep Guardiola ostenta tranquillità: 'Non saremo esclusi dalle coppe - ha dichiarato l'allenatore spagnolo -. ...

NBA – Steph Curry dà il colpo di grazia ai Cavs : “rivalità finita! Noi forse saremo Alle Finals - ma non più a Cleveland” : Steph Curry scaglia una velenosa frecciatina verso i Cleveland Cavaliers: il playmaker degli Warriors ‘annuncia’ la fine della rivalità fra le due squadre Una delle più grandi rivalità sviluppatesi negli ultimi anni è sicuramente quella fra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers. Per 4 volte negli ultimi 4 anni le due squadre hanno monopolizzato le proprie conference, arrivando alle Finals senza grandi intoppi. La ...

Alle 19 saremo in diretta con Destiny 2 : Armeria Nera : Si rinnova anche per questa sera l'appuntamento con le dirette di Eurogamer.it.Stavolta il focus sarà su Destiny 2 e il suo nuovo DLC Armeria Nera (Black Armory) in uscita oggi, 4 dicembre. A partire dAlle ore 19, potrete seguire la diretta, in compagnia di Gianluca Musso, sul nostro canale ufficiale Twitch, sulla pagina Facebook o sul canale YouTube.Read more…

Uber Taxi parte da Torino - oggi Alle 8 prima corsa. Mano tesa ai tassisti dopo le proteste : "Saremo partner leali" : L'app californiana per chiamare le auto bianche con lo smartphone sceglie la piazza dove tre anni fa la contestazione fu più dura: "Abbiamo fatto errori, ora grazie al nostro algoritmo lavorerete il 20% in più"

Alle 17 : 30 saremo in diretta con Taiko no Tatsujin : Si rinnova anche questo pomeriggio l'appuntamento con le dirette di Eurogamer.it.Stavolta il protagonista sarà Taiko no Tatsujin: Drum'n'Fun! per Nintendo Switch, un classico giapponese dei giochi ritmici da sala giochi uscito all'inizio di novembre.Potrete seguire la diretta, in compagnia di Luca Forte, sul canale ufficiale Twitch, sulla pagina Facebook o sul canale YouTube. Read more…

Alle 15 : 30 saremo in diretta con The Legend of Zelda : Breath of the Wild : In programma, per questo pomeriggio, una nuova imperdibile diretta di Eurogamer.it.In particolare, oggi ci focalizzeremo sull'apprezzato The Legend of Zelda: Breath of the Wild, uno dei giochi più amati dai possessori di Nintendo Switch, ma anche di Wii U.Potrete seguire la diretta a partire dAlle ore 15:30, in compagnia di NemuriAllen, sul nostro canale Twitch, sulla pagina Facebook o sul canale ufficiale YouTube.Read more…

Di Maio : 'Salvini-Berlusconi Alleati - a regionali saremo avversari' : "Berlusconi e Salvini sono alleati. Noi con la Lega abbiamo un contratto di governo. Mi aspetto che si incontrino di nuovo e progettino coalizioni per le regionali, come noi progettiamo liste contro ...

Alle 21 saremo in diretta con Battlefield V : Torna anche questa sera l'imperdibile appuntamento con le dirette di Eurogamer.it. In particolare, stavolta ci concentreremo su Battlefield V.Il nuovo sparatutto di DICE è in arrivo domani, 20 novembre, su PS4, Xbox One e PC. Il gioco, che ci porta ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, presenterà anche la famosa modalità battle royale chiamata Firestorm che, però, sarà introdotta solo a partire dal mese di marzo del prossimo anno.DAlle ore 21 ...