Alitalia | Fs in missione in Usa

I vertici delle Fs in missione ad Atlanta : si trattano le nozze tra Alitalia e Delta : La prossima settimana sono in programma gli incontri con i manager di Delta, mentre a metà mese gli approfondimenti saranno con i vertici di Lufthansa. Per i manager delle Ferrovie dello Stato - che ormai hanno preso in mano la trattativa sul futuro di Alitalia - saranno giorni decisivi per capire quale sia il piano migliore per l’ex compagnia di b...