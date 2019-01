Perché se fa freddo facciamo più pipì?

Oggi la Terra raggiunge il perielio - è alla minima distanza dal Sole : allora Perché fa freddo? : Oggi 3 gennaio, precisamente alle 05:20 UTC (06:20 ora italiana), la Terra si è trovata al perielio (dal greco perì = intorno, helios = Sole) cioè nel punto più vicino al Sole nel corso della sua orbita, ad una distanza di circa 147.099.760 km. Comunemente si è portati a pensare che la Terra sia più vicina al Sole durante il periodo estivo, nulla di più errato: le diverse temperature che caratterizzano ciascuna stagione non sono dovute alla ...

Perché ho sempre freddo? : Questo blog è stato pubblicato da HuffPostUsa ed è stato tradotto da Milena SanfilippoQuando le temperature calano è normale aver voglia di coprirsi bene e infagottarsi il più possibile. Ma ti sei accorto di avere comunque freddo? Il termostato diventa oggetto di continui litigi col partner? Indossi sempre il giubbotto anche quando i tuoi amici se ne stanno tranquillamente in t-shirt? Esistono dei fattori specifici da ...

Con il freddo aumenta la pressione sanguigna : ecco Perché e con quali effetti : Coprirsi bene durante i mesi più freddi non ci protegge solo dal freddo, ma ci aiuta anche a controllare la pressione sanguigna. Le basse temperature restringono i vasi sanguigni facendo aumentare la pressione sanguigna, poiché è richiesta una pressione maggiore per spingere il sangue attraverso le vene e le arterie ristrette. Anche se la vasocostrizione in condizioni fredde è uno dei meccanismi di sopravvivenza che ci aiuta a preservare il ...

Avete sempre freddo? Ecco 5 condizioni mediche che possono spiegare Perché : Se fate sempre fatica a scaldarvi nei mesi più freddi, il vostro problema potrebbe andare oltre le semplici condizioni meteo esterne. Esiste una serie di questioni legate alla salute che possono far sentire costantemente freddo ad una persona e alcuni sintomi potrebbero indicare condizioni alla base che potrebbero richiedere attenzione medica. Vediamo di cosa si tratta. 1. Ipotiroidismo Le persone che soffrono di ipotiroidismo, ossia un’attività ...

Perchè bisogna proteggere i cani quando fa freddo : Tra i tanti proprietari di cani ci sono quelli che trattano le loro creature come se fossero umani, di fatto ignorandone le caratteristiche e le esigenze da animali, e quelli che orgogliosamente li trattano ‘da cani’, e di fatto ne ignorano e non rispettano le caratteristiche e le esigenze (tantissime) che hanno in comune con gli umani. Una delle circostanze in cui i due diversi approcci si esprimono è il coprirli. C’è chi ...