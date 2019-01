Muore un italiano in Siria | combatteva a fianco dei curdi

Manchester - italiano aggredito e lasciato in strada : Peppino Muore dopo giorni di agonia : La vittima è Peppino Di Corrado, un siciliano originario di Santa Margherita Belice, nell'agrigentino, ma da anni residente in Inghilterra dove si era sposato con una donna inglese e faceva l’operaio. Trovato esanime a terra, è morto dopo alcuni giorni di agonia in ospedale. La polizia locale indaga per omicidio.Continua a leggere

Tragedia su un aereo da New York a Roma : italiano Muore di malore : È stato improvvisamente colto da un malore mentre viaggiava su un aereo Alitalia da New York a Roma e per lui non c'è stato nulla da fare: un uomo italiano di 47 anni ha perso così drammaticamente la vita. Inutili, infatti, tutti i tentativi di soccorso in quota dei quattro medici presenti a bordo e che hanno provato a salvarlo in tutti i modi, servendosi anche di un defibrillatore.Il nostro connazionale, a quanto emergege, avrebbe accusato il ...

Muore a 19 anni Verena Erlacher - promessa del calcio femminile italiano : Verena Erlacher, promessa del calcio femminile italiano, è morta a 19 anni. Centrocampista con il fiuto per il gol, era nata a Lagundo, in provincia di Bolzano. Al momento giocava nella terza serie con l'Unterland Damen, una squadra di Cortina, e nel Maia Alta. In passato aveva giocato sia in serie A con il CF Alto Adige che con le nazionali giovanili under 16 e under 17 ma la maggior parte della sua carriera si è ...

"Ciao Poppa". Muore a 19 anni Verena Erlacher - talento del calcio femminile italiano : Era considerata uno dei maggiori talenti del calcio femminile italiano. Verena Erlacher, centrocampista di Lagundo col fiuto del gol, in provincia di Bolzano, è morta a 19 anni. Era in forza alla squadra del Maia Alta.Nata il 10 gennaio del 1999, la Erlacher aveva imparato i fondamentali nelle giovanili del Lagundo dove si era messa in luce tra i maschietti tanto da diventare bomber del campionato under 14. Successivamente la chiamata ...

Campione italiano thaiboxe Muore sul ring : ... per seguire la sua passione per la thaiboxe era andato a vivere a Pattaya in Thailandia e aveva fondato lì un resort, dove si insegnavano arti marziali ad allievi di tutto il mondo. L'ultimo ...

Muore sul ring sotto i colpi dell'avversario. Addio al grande pugile italiano : Christian Daghio Muore sul ring E' morto facendo ciò che più amava al mondo. Si è spento all'età di 49 anni Christian Daghio , vincitore di sette titoli mondiali di thai boxe e ancora una volta sul ring per quella che era la sua enorme passione. Daghio, originario di ...