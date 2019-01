La porta Usb-C diventa più sicura

wired

(Di lunedì 7 gennaio 2019)Ci passano sotto il naso ogni santo giorno. Li utilizziamo. Ci semplificano la vita. Non ne possiamo proprio fare a meno. Eppure, eppure i connettori Usb rappresentano allo stesso tempo una delle principali minacce nel campo della sicurezza digitale. Per esempio, si prestano molto bene a un attacco “Man in the Middle”, con cui intercettare i dati che passano da un cavetto. Oppure, sono il vettore perfetto per infettare un sistema con la semplice connessione di una chiavetta. Anche quando si cerca di escogitare una tecnologia pronta a mettere in sicurezza la Usb, si rischiano grossi pasticci. Ne sa qualcosa, giusto per dire, Apple: dopo aver progettato il Restricted Mode, che disabilita laUsb dopo un’ora di inattività di un dispositivo, la società di sicurezza Elcomsoft ha scoperto un grosso bug che rende peggiore la toppa del buco.Alcuni ricercatori di sicurezza, di ...