Il chiodo in pelle | come indossarlo con stile

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Qual è la prima cosa che vi viene in mente quando pensate alin? A me è la scena finale del film “Grease”: quella in cui Sandy (Olivia Newton-John) stecchisce Danny (John Travolta) con un look in, tacchi, capello cotonatissimo… e appunto il! Tornando ai nostri tempi, vediamo insieme qualche idea per indossare questo capo conIlincon: con la gonna Chi ha detto che ilsta bene solo con i jeans? Con la gonna è il complemento perfetto per sdrammatizzare e rendere più casual un look. Portatelo con stivalettiTexas o sneakers, in primavera anche con mules e loafer.Fonte PinterestIlincon: con t-shirt bianca e jeans scuri Un classico con l’anima rock, probabilmente il modo in cui anche io lo porto più volentieri. Se volete dargli un tocco in ...