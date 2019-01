I calciatori più costosi secondo il CIES | Insigne l’italiano più “caro”

Gol dalla panchina - i calciatori più funzionali della serie A : Cinquantasette. E' il numero massimo di sostituzioni dopo 19 giornate di campionato. Tra le squadre che le hanno effettuate tutte ci sono Inter, Lazio, Parma, Sassuolo e Spal. Quelle che ne hanno ...

KPMG - i calciatori col valore di mercato più alto : Neymar in vetta : Il brasiliano guida la classifica dei calciatori con il valore di mercato più alto. CR7 il primo in lista per la Serie A, Immobile il primo italiano. L'articolo KPMG, i calciatori col valore di mercato più alto: Neymar in vetta è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La Top10 dei calciatori con più valore al mondo : Cristiano Ronaldo è fuori! : La Top10 dei calciatori con più valore al mondo vede in pole i gioiellini del PSG Mbappè e Neymar, Jorginho primo italiano La Top10 dei calciatori con più valore al mondo è stata stilata in queste ore dagli esperti della KPMG Football Benchmark, che si avvale di una banca dati che comprende 4.700 calciatori. Tanti nomi “scontati” in classifica, ma fa rumore l’assenza di Cristiano Ronaldo, al dodicesimo posto (primo della ...

I 50 giovani calciatori più promettenti secondo la UEFA : c’è Zaniolo : Nell'elenco presenti nomi più e meno noti. Tre gli italiani, mentre la Serie A è rappresentata da sei giocatori: due militano nella Fiorentina. L'articolo I 50 giovani calciatori più promettenti secondo la UEFA: c’è Zaniolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Due calciatori italiani sono nella lista dei giocatori più promettenti di UEFA - : La classifica è stilata dai giornalisti dell'organizzazione a cui è stato proposto di elencare i giocatori che potrebbero diventare presto le stelle del calcio europeo. Sul sito della UEFA è apparso ...

Calcio - quanto guadagnano Cristiano Ronaldo - Messi e Neymar? La classifica dei calciatori più ricchi del mondo : Come ogni anno France Football ha stilato la classifica dei calciatori più ricchi al mondo per introiti annui tra stipendi, bonus e sponsor. Il podio vede in testa l’argentino Lionel Messi, che totalizza 126 milioni di euro, frutto soprattutto dello stratosferico stipendio che il Barcellona può offrirgli, mentre al secondo posto si piazza lo juventino Cristiano Ronaldo, che sopperisce ad uno stipendio notevolmente più basso con un maggior ...

Calcio - quanto guadagnano i calciatori di Serie A? La classifica dei più ricchi. Cristiano Ronaldo primo per distacco : Quando restano soltanto due partite alla fine del girone di andata del campionato di Serie A 2018-2019 di Calcio, anche per le società è tempo di primi bilanci. In particolare, il momento è adatto per riflettere sul rendimento degli investimenti estivi e per capire se sia necessario approfittare della finestra di mercato invernale per risistemare alcune questioni. Andiamo a scoprire quali sono i giocatori più pagati della Serie A, prendendo in ...

Ronaldo spadroneggia anche su Instagram - il portoghese guida la top 10 dei calciatori più… coinvolgenti : Il portoghese guida questa speciale graduatoria davanti a Paulo Dybala e Mauro Icardi, che completa così il podio Blogmeter, società italiana di social intelligence, ha stilato tramite la sua piattaforma proprietaria, Blogmeter Suite, una classifica che incorona i 10 calciatori di Serie A più coinvolgenti su Instagram. Marco Alpozzi/LaPresse Prendendo come riferimento temporale il periodo dal 1° settembre al 1° dicembre 2018, sono stati ...

I calciatori italiani più pagati - Graziano Pellè in cima alla classifica : L'attaccante dello Shandong Luneng ha rinnovato quest'estate per la cifra di 15 milioni netti a stagione. Gli altri giocatori seguono a distanza. L'articolo I calciatori italiani più pagati, Graziano Pellè in cima alla classifica è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Social - gli sportivi italiani più seguiti : Rossi domina tra i calciatori : Il motociclista è primo per numero di follower tra Facebook, Instagram e Twitter. Seguono Mario Balotelli e Andrea Pirlo. L'articolo Social, gli sportivi italiani più seguiti: Rossi domina tra i calciatori è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Sacchi : "Più idee che calciatori : Sarri fa risparmiare i presidenti" : Arrigo Sacchi tesse le lodi di Maurizio Sarri : "Sta facendo bene al Chelsea , per il calcio italiano è stata una grande perdita . Allenatori come lui fanno risparmiare soldi ai presidenti perché ...

Pelé e la classifica dei calciatori più forti di sempre : Messi dietro a tanti big del passato : ‘O Rei’ Pelé ha stilato una particolare classifica di gradimento relativa ai calciatori più forti al mondo: Diego Armando Maradona in pole, Messi molto indietro La leggenda del calcio argentino, Diego Armando Maradona, è stato un calciatore migliore rispetto al moderno idolo del paese sudamericano, Lionel Messi, secondo ‘O Rei’ Pelé. L’attaccante del Barcellona Messi – cinque volte vincitore del Pallone ...

Sport e business : i calciatori più ricchi di Roma e Lazio e i campioni più pagati al mondo : Che attorno al mondo dello Sport girino tantissimi soldi, è un fatto noto a tutti. Altrettanto conosciuto è il fatto che ci siano differenze abissali tra uno Sport e l’altro in termini di sponsorizzazioni e compensi per gli atleti. La scorsa settimana, proprio quando il nostro campionato si è fermato per gli impegni della Nazionale, è saltata alla nostra attenzione una infografica molto ben fatta e dettagliata, pubblicata dal sito Sportmaniaci, ...

Cina - le nuove regole possono riportare diversi calciatori in Europa : ecco i profili più interessanti [GALLERY] : 1/17 Carrasco (Dalian Yifang) AFP/LaPresse ...