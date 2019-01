Festa dea Befana

KEF LSX - il sistema Hi-Fi wireless e compatto ideale per far Festa : Chi è appassionato di musica sa che è difficile convertirsi al mondo wireless e compatto: meglio barattare un po' di comodità per avere tanta qualità audio, anche se questo significa fare spazio in salotto ad altoparlanti davvero grandi e connessi tra loro via cavo. Ma la ricerca e lo sviluppo nel mondo della musica stanno facendo passi da gigante per cercare di riuscire ad infilare la migliore resa acustica possibile in ...