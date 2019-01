Calcio | Matteo Salvini | “Sono per tornare alle trasferte collettive Sospensione delle

oasport

: #calcio Matteo #Salvini espone il suo piano 'sicurezza' per gli stadi, esprimendo disaccordo circa la sospensione d… - OA_Sport : #calcio Matteo #Salvini espone il suo piano 'sicurezza' per gli stadi, esprimendo disaccordo circa la sospensione d… - IlPartenopeo191 : Non dobbiamo confondere il razzismo, che va condannato, con le rivalità da quartiere. È sbagliato sospendere le par… - giovanniproto67 : RT @ilClito_Ride: @matteosalvinimi @giovanniproto67 Continuiamo con il restituire la dignità del vivere... Poi arriverà anche il calcio Mat… -

(Di lunedì 7 gennaio 2019) “Io sono perad autorizzare leche sono maggiormente controllabili rispetto a centinaia di auto e mini-van. Il tema dellapartite è scivoloso perché è un funzionario del Ministro dell’Interno che si prende l’onere di dire sì o no. Poi si rischia di mettere in mano a pochi il destino di tanti, e chi decide il criterio di discriminazione? Preferisco prevenire e responsabilizzare “.Con queste parole si è espresso il Ministro dell’Internocirca le misure da adottare per garantire la sicurezza negli stadi e nello stesso tempo non andare a ledere la passione di chi va a godersi una partita per puro divertimento e diletto. Nel corso dell’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, che ha visto anche la presenza del presidente della Lega Gaetano Miccichè, del n.1 della FIGC Gabriele ...