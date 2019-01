Terremoto a Isernia | popolazione in strada nel panico sotto la neve | “Scossa infinita”

Terremoto - il sindaco di Acquaviva d’Isernia : “Tanto spavento” : “Tanto spavento perché la scossa sembrava non finire mai“. Così il sindaco di Acquaviva d’Isernia, Francesca Lombardi, ha descritto i momenti vissuti in paese intorno alle 10,50, quando e’ stato avvertito il Terremoto di magnitudo 3.0. “Nei mesi scorsi – ha proseguito – avevamo sentito altre scosse, con epicentro in Abruzzo, ma non così forti. Tra poco uscirò per verificare se gli edifici piu’ ...