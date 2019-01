Sindaco M5S di Carrara contro il Decreto Sicurezza | Non ci piace | creerà

huffingtonpost

: .@nogarin Ma il sindaco #M5s di #Livorno cosa pensa della protesta di molti sindaci italiani (di vari partiti) cont… - AndreaRomano9 : .@nogarin Ma il sindaco #M5s di #Livorno cosa pensa della protesta di molti sindaci italiani (di vari partiti) cont… - mariobortoluss1 : RT @francescatotolo: Volevo chiedere numi a @davidefaraone senatore #PD, che ora sta sostenendo la rivolta del sindaco di #Palermo @Leoluca… - simply_bash : RT @francescatotolo: Volevo chiedere numi a @davidefaraone senatore #PD, che ora sta sostenendo la rivolta del sindaco di #Palermo @Leoluca… -

(Di domenica 6 gennaio 2019)si interroga sull'adozione del. Il Comune è in mano ai 5 Stelle, guidato da Francesco De Pasquale, un amministratore che non riesce a nascondere in un'intervista al Corriere della Sera la sua contrarietà per il provvedimento che a livello nazionale è stato adottato dal suo partito insieme alla Lega."Non ci, siamo contrari, ci creerà un po' di problemi. Comunque decideremo lunedì".È stata convocata a Carara una riunione della maggioranza - il Comune è un monocolore a 5 Stelle - per approfondire l'argomento e sciogliere le riserve."Però una cosa ce l'abbiamo già chiara: questa legge ci creerà evidenti difficoltà e le assicuro che in una città come la mia, dove esiste degrado sociale, non è cosa di poco conto".Sono preoccupazioni già espresse da altri ...