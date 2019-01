Salvini | «Alleati parlino | ma decido io Non vado con i sindaci a Palazzo Chigi»

Salvini : 'Gli alleati parlino - ma decido io - a palazzo Chigi con i sindaci non vado'. Altolà alla Cei : Non c'è niente di male ad avere qualche opinione diversa, questa è la politica. Non siamo mica in Unione sovietica!'. E ancora: 'Da solo non sarei riuscito a fare quello che stiamo facendo insieme ai ...

Manovra - in serata il vertice per chiudere Salvini : “Nessuna nuova tassa sull’auto” Di Maio : ‘Mi fido degli alleati di governo’ : Un vertice per ricomporre le tensioni che agitano la maggioranza e trovare la quadra della Manovra. Sarà “per affrontare alcuni temi dirimenti“, come spiegavano ieri sera fonti del governo, che questa sera Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini si troveranno a Palazzo Chigi con il ministro dell’Economia Giovanni Tria, i sottosegretari Garavaglia e Castelli e il titolare dei rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro. ...

L’ecotassa sulle auto divide gli alleati Salvini : «Va tolta». M5S : «È nel contratto» La norma : per una Panda 400 euro in più Diesel - fino a quando si potrà circolare : Il vicepremier sconfessa il provvedimento votato dalla maggioranza in commissione Bilancio. Ma il M5S: «A quella norma noi teniamo tantissimo, il futuro è l’elettrico»

Salvini rassicura i mercati : "Alleati del M5S ora e in futuro" : "Io sono alleato di Di Maio, poi posso bere il caffè con la forza politica con la quale governo comuni e regioni, però a livello nazionale non ho nessun dubbio su qual è il presente e il futuro".Matteo Salvini prova a rassicurare i mercati sulla stabilità del governo e risponde così a chi gli chiede se oggi la Lega è più alleata di Berlusconi o del Movimento Cinque Stelle. "Penso che se portiamo avanti quello che gli italiani ci chiedono non ci ...

Di Maio : 'Salvini-Berlusconi alleati - a regionali saremo avversari' : "Berlusconi e Salvini sono alleati. Noi con la Lega abbiamo un contratto di governo. Mi aspetto che si incontrino di nuovo e progettino coalizioni per le regionali, come noi progettiamo liste contro ...