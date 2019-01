Juve | incontro col Genoa per Sturaro | le ultime

PSG su de Ligt - ma la Juve è serena : forte dell'incontro con Agnelli : Il Paris Saint-Germain entra in corsa per de Ligt . Secondo il Corriere dello Sport , la Juventus non trema perché ha già portato un affondo deciso sul giovane difensore olandese dell'Ajax. Il presidente Andrea Agnelli avrebbe già incontrato il ragazzo e la sua famiglia a ...

Calciomercato Juve - probabile incontro Paratici-Mendes per il colpo James Rodriguez : La Juventus sta lavorando con grande attenzione in queste ore sul mercato. La finestra invernale si è appena aperta e il club bianconero cerca da tempo un centrocampista di qualità per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Negli ultimi giorni si è parlato di Paul Pogba, ma alla fine il centrocampista francese dovrebbe rimanere a Manchester, considerato l'esonero di Mourinho. La Juventus è dunque piombata su altri giocatori, ...

Le notizie del giorno – Incontro tra Cristiano Ronaldo ed il futuro allenatore della Juve : Le notizie del giorno – L’impatto con la maglia della Juventus è stato veramente importante, Cristiano Ronaldo si conferma ancora una volta il calciatore più forte al mondo e sta trasciinnando il club bianconero con gol e grandi prestazioni, al momento guida anche la classifica marcatori e si candida ad essere decisivo anche in Champions League. Nel frattempo vacanze extralusso per il portoghese negli Emirati, ore di svago in ...

Juventus - incontro Mendes-Paratici a Dubai : i bianconeri pronti a chiudere un colpo in prospettiva : Il direttore sportivo della Juventus ha incontrato a Dubai il procuratore portoghese per mettere su un’operazione in prospettiva Un colpo in prospettiva, anticipando la concorrenza su un giovane che ha già dimostrato di saperci fare. La Juventus continua a seguire Trincao, talento portoghese 19enne di proprietà del Braga. Il direttore sportivo Paratici ha incontrato il suo agente Jorge Mendes a Dubai, nel corso del Globe Soccer ...

Juventus - incontro tra Paratici e Mendes per accorciare i tempi per Trincao (RUMORS) : La Juventus è sempre molto attenta sul mercato e Fabio Paratici vuole cercare di cogliere tutte le migliori opportunità per rinforzare la squadra. Il direttore sortivo juventino segue con grande attenzione anche i profili dei giovani talenti europei e negli ultimi mesi sul suo taccuino è comparso il nome di Francisco Trincao. Il giovane classe '99 ha stregato la Juventus che sta cercando di assicurarsi le sue prestazioni. Oggi, sul fronte ...

Juve - incontro con Mendes per James Rodriguez : Jorge Mendes sta lavorando per portare James Rodriguez alla Juventus . Come si legge sul Corriere dello Sport , in occasione dei Globe Soccer Awards, a cui presenzierà anche Fabio Paratici, andrà in scena una chiacchierata tra la Juve e il procuratore. I campioni d'Italia vorrebbero verificare le ...

L'impatto con la maglia della Juventus è stato veramente importante, Cristiano Ronaldo si conferma ancora una volta il calciatore più forte al mondo e sta trasciinnando il club bianconero con gol e grandi prestazioni, al momento guida anche la classifica marcatori e si candida ad essere decisivo anche in Champions League. Nel frattempo vacanze extralusso per il portoghese negli Emirati, ore di svago in compagnia di Georgina, il ...

De Ligt - incontro con la Juve e scoperta inaspettata : Ciro Venerato, a Rai Sport , ha parlato così della situazione di De Ligt : 'Il giocatore dell'Ajax è stato premiato a Torino e nel corso di questa cena i dirigenti della Juve hanno parlato del giocatore con van der Sar, ...

Galeotto fu il Golden Boy : Juve-De Ligt - l'incontro : Se il responsabile dell'area sport Fabio Paratici e il vicepresidente Pavel Nedved sono in pressing su Mino Raiola, agente del capitano dei lancieri, come nel caso dell'affare del secolo Cristiano ...

Calciomercato Juventus - incontro Mendes-Paratici : vicino Trincao (RUMORS) : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus; il club bianconero è alla ricerca di un centrocampista di qualità per la prossima sessione invernale e il primo obiettivo è Paul Pogba del Manchester United. Il calciatore francese non si è quasi mai espresso ai suoi standard in Gran Bretagna e vorrebbe tornare a Torino. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri lo accoglierebbe a braccia aperte, dal momento che è sempre ...

Juve - incontro con Raiola per Kean e Pogba : le ultime : Secondo Sky Sport , nella giornata di oggi è andato in scena a Torino un incontro tra Mino Raiola e la dirigenza della Juventus, su tutti il nuovo responsabile dell'area tecnica Fabio Paratici. Non sarà mancata ...

Juve - incontro col Bologna : Bigon chiede Kean - spunta anche Sturaro : Paratici era a Milano e ha incontrato Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna , che - come riporta Sky Sport - ha individuato nel classe 2000 il rinforzo giusto per l'attacco rossoblù. Quel ...

Calciomercato Bologna - incontro con la Juventus per Kean e Sturaro : Altra sconfitta contro l'Empoli per il Bologna, terzultimo in classifica e senza vittorie ormai da otto partite. Momento difficile per i rossoblù, che ragionano sul futuro. Non quello della panchina, ...

Incontro Juve-Bologna : in ballo il futuro di Kean e Sturaro : I rossoblù, come riporta Sky Sport , sono interessati a due calciatori in uscita dalla Juve: Kean , che può partire in prestito, e Sturaro , ora allo Sporting Lisbona, ma che può concludere ...