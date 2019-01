I dati di un Parlamento svuotato | con il Governo Conte | Camera e Senato sempre più

huffingtonpost

(Di domenica 6 gennaio 2019) Una "appropriazione indebita" del potere legislativo a discapito delpiùdella sua funzione nell'architettura istituzionale. Pochi numeri per capire: due terzi delle leggi approvate nei primi sei mesi delsono conversioni di decreti legge; una quantità di emendamenti di natura parlamentare approvati inferiore di quasi tre volte rispetto al primo semestre della precedente legislatura; il 94% delle proposte diri e deputati ancora fermo al palo. Sono i numeri di una analisi condotta da OpenPolis e Agi sull'attività legislativa nei primi sei mesi del. E il bilancio non è per nulla edificante, confermando la tendenza già vista recentemente (da Letta a Renzi fino a Gentiloni) dell'esecutivo di scavalcare ilnell'esercizio della funzione legislativa. Con una nota ancora più ...