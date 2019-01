HONOR PLAY 8A è ufficiale in Cina | notch stondato e Android 9 Pie a 100 euro

Huawei Mate 20 Pro si aggiorna insieme ad HONOR PLAY - che riceve Android 9 Pie : Fin dal primo istante è apparso chiaro come Huawei Mate 20 Pro fosse di gran lunga il top di gamma migliore di sempre uscito dagli stabilimenti di Shenzhen L'articolo Huawei Mate 20 Pro si aggiorna insieme ad Honor Play, che riceve Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

HONOR View 20 ora è ufficiale. Fotocamera da 48MP e display con foro tra le caratteristiche : La tecnologia mobile ha fatto enormi passi avanti negli ultimi anni portando nei negozi di tutto il mondo smartphone sempre più prestanti e in grado di gestire moltissime attività, grazie al lavoro costante dei principali produttori del settore. Giusto qualche settimana prima di Natale, era stato anticipato un nuovo smartphone che sarebbe stato svelato entro breve in Cina per poi arrivare anche nel Vecchio Continente. In quell’occasione ...

HONOR V20 ufficiale in Cina con foro nel display e specifiche al top : HONOR ha annunciato ufficialmente oggi in Cina il suo nuovo top di gamma, HONOR V20, con foro nel display e prestazioni al top. L'articolo HONOR V20 ufficiale in Cina con foro nel display e specifiche al top proviene da TuttoAndroid.

Nokia 8 e HONOR PLAY ricevono Android 9 Pie - Xiaomi Redmi Note 5 patch e bugfix : Importanti aggiornamenti sono in fase di rollout per tre smartphone Android: Nokia 8 e HONOR Play ricevono Android 9 Pie, Xiaomi Redmi Note 5 nuove patch di sicurezza e qualche bugfix. L'articolo Nokia 8 e HONOR Play ricevono Android 9 Pie, Xiaomi Redmi Note 5 patch e bugfix proviene da TuttoAndroid.

Come installare Google Play Store sulla versione cinese di HONOR Magic 2 : Honor Magic 2 è uno smartphone dalle caratteristiche interessanti, tuttavia è disponibile per l'acquisto solo nella Cina continentale, quindi è personalizzato per il mercato cinese e non viene fornito con Google Play né app Come Gmail, Chrome e Google Maps preinstallate. Installarle è un'operazione semplice che non richiede azioni che possano potenzialmente invalidare la garanzia o compromettere il funzionamento del dispositivo. L'articolo Come ...

Google Fotocamera con Night Sight è disponibile anche per HONOR PLAY e Huawei Mate 10/10 Pro : anche Honor Play, Huawei Mate 10 e Huawei Mate 10 Pro ricevono un porting di Google Fotocamera con la funzione Night Sight, realizzato da ArnovaG82. L'articolo Google Fotocamera con Night Sight è disponibile anche per Honor Play e Huawei Mate 10/10 Pro proviene da TuttoAndroid.

Huawei Nova 4 è stato presentato ufficialmente : il fratello di HONOR View 20 con foro nel display e tripla fotocamera : ... flash LED fotocamera frontale 25MP batteria 3750 mAh con supporto alla ricarica rapida lettore di impronte digitali, USB di tipo C Per ulteriori dettagli Autore darthnewsside Categoria Scienza e ...

HONOR PLAY 8 con un display da 6 pollici potrebbe essere stato certificato dal TENAA : Nel database del TENAA sono apparsi i riferimenti ad un nuovo smartphone che Honor si appresta a lanciare sul mercato e potrebbe trattarsi di Honor Play 8 L'articolo Honor Play 8 con un disPlay da 6 pollici potrebbe essere stato certificato dal TENAA proviene da TuttoAndroid.

HONOR View 20 svelato in anticipo : display con foro e fotocamera da 48 megapixel : Nella splendida cornice di Hon Kong, Honor ha svelato alcune informazioni interessanti sul futuro flagship, una di queste è il nome: Honor View […] L'articolo Honor View 20 svelato in anticipo: display con foro e fotocamera da 48 megapixel proviene da TuttoAndroid.

Dal 22 gennaio HONOR View 20 - display con foro e tanto altro : Il 22 gennaio dovremmo assistere alla presentazione di Honor View 20 nella città di Parigi. L'immagine teaser non parla esplicitamente di questo dispositivo, ma ci sembra chiaro il riferimento. Tenete anche presente che è passato un anno esatto dal lancio del precedente Honor View 10, e quindi è facile ipotizzare che il 22 del prossimo mese toccherà al suo successore. La locandina ci mostra un dispositivo dal display forato, pronto ad ...

Il foro nel display è di tendenza : HONOR View 20 arriverà il 22 gennaio : Honor View 20 sarà presentato il 22 gennaio a Parigi in un evento dedicato: l'immagine dell'invito lascia presagire la presenza di una fotocamera anteriore inserita in un foro del display. L'articolo Il foro nel display è di tendenza: Honor View 20 arriverà il 22 gennaio proviene da TuttoAndroid.

Google e Huawei pronti a collaborare nuovamente : Google sta testando Fuchsia su HONOR Play : Gli anni passano ma Google continua a regalare sorprese riservate a tutti i consumatori: la società sta lavorano, già da un po’ di […] L'articolo Google e Huawei pronti a collaborare nuovamente: Google sta testando Fuchsia su Honor Play proviene da TuttoAndroid.

HONOR 10 Lite è ufficiale : Kirin 710 - display da 6 - 2 pollici con micro notch e Android 9 Pie a bordo : Honor ufficializza per il mercato cinese il suo nuovo Honor 10 Lite, un dispositivo di fascia media che va a mischiarsi in uno dei settori più contesi del mercato smartphone. Si tratta di un dispositivo dal design gradevole e dalla scheda tecnica completa sebbene particolarmente simile ad altri Huawei e Honor già presentati nel corso dei mesi scorsi. L'articolo Honor 10 Lite è ufficiale: Kirin 710, display da 6,2 pollici con micro notch e ...

Importanti aggiornamenti per Xiaomi Redmi 5 - 5A - ZenFone Max Pro M1 - Sony Xperia XZ3 - XZ2 - XZ2 Compact - XZ2 Premium - HONOR PLAY - Samsung Galaxy Note 9 - S7 - S6 e S6 Edge : Oggi nuova "pioggia" di aggiornamenti per Xiaomi Redmi 5, 5A, Sony Xperia XZ3, XZ2, XZ2 Compact, XZ2 Premium, Samsung Galaxy Note 9, S7, S6 e S6 Edge L'articolo Importanti aggiornamenti per Xiaomi Redmi 5, 5A, ZenFone Max Pro M1, Sony Xperia XZ3, XZ2, XZ2 Compact, XZ2 Premium, Honor Play, Samsung Galaxy Note 9, S7, S6 e S6 Edge proviene da TuttoAndroid.