F1 | Niki Lauda è ricoverato a Vienna in terapia intensiva

Formula 1 : Niki Lauda è ricoverato a Vienna in terapia intensiva : Brutte notizie per la Formula 1 dall’Austria, come riportato dal giornale ‘Kronen Zeitung’. Il tre volte iridato Niki Lauda, che in estate era stato sottoposto a un delicato trapianto di polmone, è nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale AKH di Vienna a causa di una grave influenza contratta nel periodo delle festività natalizie. Ritorno nello stesso ospedale, l’Allgemeinen Krankenhaus, nel quale era stato ...

F1 – Wolff ed l rapporto con Niki Lauda - le bellissime parole del team principal Mercedes : “siamo come due fratelli complici” : Wolff ed il rapporto speciale con Niki Lauda: il commento del team principal Mercedes nel bilancio di chiusura del 2018 del team campione del mondo Una stagione ricca di successi per la Mercedes: non può dunque che essere soddisfatto il team principal Toto Wolff. Il manager austriaco, come tutti i più grandi uomini del mondo dello sport, ovviamente, non si accontenta mai e va sempre a caccia di miglioramenti e di ulteriori successi. Il ...

Niki Lauda rivela : “Sto recuperando - i miei polmoni funzionano perfettamente. E’ stato peggio dell’incidente al Nürburgring” : Per qualsiasi appassionato di corse, un giorno senza gareggiare o poter guidare è una sofferenza infinita. Figuriamoci se il periodo di lontananza dalla propria grande passione dura mesi. E’ il caso di Niki Lauda che ad agosto di quest’anno ha dovuto subire un trapianto polmonare che ha tenuto con il fiato sospeso tutti i tifosi di F1 e non rispetto alle sue condizioni. Per fortuna del 69enne austriaco, tutto sta tornando alla ...

Rivelazione shock di Niki Lauda : “trapianto di polmone? Periodo peggiore della mia vita. Contavo i tubi dell’ossigeno per…” : Niki Lauda rivela alcuni dettagli della sua degenza in ospedale post operazione ai polmoni: il presidente non esecutivo della Mercedes descrive quei momenti come i peggiori della sua vita Niki Lauda nella sua vita ne ha passate tante. L’attuale presidente non esecutivo della Mercedes ha fatto spesso, metaforicamente, una gara di velocità con la morte che fin qui lo ha visto sempre vincere, come quando sfrecciava davanti a tutti alla ...

Niki Lauda - prima intervista dopo la rianimazione : 'Tra un mese sarò ok - poi di nuovo a seguire i Gran premi' : Nella chiacchierata con la Gazzetta dello Sport , il tre volte campione del mondo di Formula 1 parla della sua 'terza vita' : 'Sono stato in ospedale sino a due giorni fa — racconta Niki —, poi ho ...

F1 – Condizioni Niki Lauda - Helmut Marko rassicura tutti : “ecco come sta” : Helmut Marko e le Condizioni di Niki Lauda: le parole del consulente della Red Bull sullo stato di salute del presidente non esecutivo Mercedes Niki Lauda ha mandato in allarme tutto il mondo della F1, quattro mesi fa, per le sue Condizioni di salute che lo hanno costretto ad un lungo periodo in ospedale e ad un intervento chirurgico per un trapianto di polmone. Il presidente non esecutivo della Mercedes adesso è in buone condizione e sta ...

Niki Lauda in ripresa dopo il trapianto polmonare : “Sto recuperando e dopo cinque mesi di ospedale ora va molto meglio” : Buone notizie sul fronte Niki Lauda. Il 69enne austriaco, tre volte campione del mondo di Formula Uno, è in ripresa dopo il trapianto polmonare di quest’annata così complessa per lui dal punto di vista fisico. Niki si era, infatti, sottoposto ad un delicato intervento lo scorso 2 agosto a causa di problemi respiratori durante l’estate, probabilmente anche legati ai postumi del famoso incidente del 1976 quando riuscì a sopravvivere ...