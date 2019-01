Elisabetta Casellati | Rispettare le leggi o sarà l' anarchia E no al referendum

Alla corte della regina Elisabetta Casellati - la presidente con due soli punti molli : figli e tv : Prima donna capo di Palazzo Madama in pochi mesi si è circondata di una flotta di collaboratori, consulenti, riciclati. Ha persino un consigliere militare. Ma il vero capo ombra è Nitto Palma, ex forzista: non rieletto, terrore del Palazzo