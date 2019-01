CALCIOMERCATO CELTIC: c’è Weah in prestito dal Psg

lanotiziasportiva

(Di domenica 6 gennaio 2019)/ Dopo aver ufficializzato l’arrivo del centrocampista scozzese Oliver Burke dal West Brom, ilavrà inTimothydal Psg fino al termine della stagione.I campioni di Scozia potranno contare sul giovane attaccante classe 2000 in vista del rush finale con i Rangers e per la sfida contro il Valencia ai sedicesimi di Europa League. L’intesa trae Psg è stata trovata e secondo Sky Sport ormai mancano soltanto gli ultimi dettagli.è nato il 22 febbario del 2000 a New York ed è un nazionale statunitense. A Glasgow avrà modo di mettersi in mostra a causa del poco spazio concessogli da Tuchel al Paris Saint-Germain.TUTTI GLI OBIETTIVI DEL: c’èindal Psg La Notizia Sportiva - Il web magazine sportivo.