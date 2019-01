Bistecca d' oro | Bayern multa Ribery

Ribery - la Bistecca 'd'oro' e gli insulti sui social. Maxi multa in arrivo dal Bayern : Franck Ribery ha scatenato una bufera sui social network per via di una bistecca. Il giocatore del Bayern Monaco, infatti, durante la sua vacanza a Dubai si è divorato una succulenta bistecca ...

Franck Ribery si mangia una Bistecca d’oro e viene subissato di critiche. Lui sbotta e risponde : “Non vi devo niente” : Il calciatore Franck Ribery ha postato nei giorni scorsi un breve video che lo ritrae impegnato a gustarsi una vistosa bistecca ricoperta d’oro. Si tratta di una costosa specialità (300 euro il prezzo) ideata dal re della carne Salt Bae. Le critiche social sono fioccate e Ribery dopo due giorni è tornato sul tema sfogandosi su twitter: “Non vi devo nulla – ha detto il campione francese – fortunatamente per quello che sono ...