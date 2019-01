Maltempo | neve a Palermo | voli dirottati e cancellati

Maltempo Sicilia : neve a Palermo - voli dirottati e cancellati : A causa della neve caduta ieri sera su Palermo si sono registrati disagi all’aeroporto Falcone-Borsellino: alcuni voli sono stati cancellati e altri dirottati in altri scali. Il volo FR 04341 delle 21.45 proveniente da Bologna è stato dirottato su Trapani; il volo FR 01440 delle 21.50 proveniente da Milano è stato dirottato su Trapani; il volo FR 04906 delle 19.30 proveniente da Roma è stato dirottato su Comiso; il volo FR 02311 delle ...

Maltempo - Fs : “Confermati i piani neve e gelo - 750 addetti al lavoro per fronteggiare l’emergenza” : Attivato il numero verde gratuito 800892021 e circa 750 persone del Gruppo FS Italiane al lavoro per assistere chi viaggia e far fronte all’emergenza neve. E’ il gruppo FS, con riferimento al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, ad aver predisposto anche per la giornata di domani, 5 gennaio, la fase di emergenza lieve dei piani neve e gelo su alcune linee ferroviarie di Marche, Abruzzo, Molise, Campania. Puglia e ...

Maltempo - Salaria riaperta ai tir : 30 cm neve nel Maceratese : riaperta verso le 19 anche ai mezzi pesanti la strada statale Salaria chiusa stamattina a causa delle nevicate che hanno riversato sul terreno fino a 15 centimetri di coltre nelle aree appenniniche dell’Ascolano e fino a 30 centimetri nel Maceratese, entrambe zone terremotate. Disagi per la viabilità si sono verificati anche nel Fermano dove sono stati necessari diversi interventi dei vigili del fuoco per soccorrere automobilisti in ...

Allerta Meteo - inizia un’altra notte glaciale sull’Italia. Ancora Maltempo al Sud - temporali di neve in Sicilia e -15°C in Sila [LIVE] : Allerta Meteo – Continua l’ondata di gelo e neve in corso sull’Italia. Il nucleo freddo più intenso ha raggiunto la Sicilia dove si stanno verificando temporali da neve con fulmini, tuoni e rovesci nevosi fin sulle coste. La neve ha imbiancato Palermo e le temperature sono crollate su valori glaciali. Alle ore 21:00 abbiamo -5°C a Piazza Armerina e Troina, -4°C a Enna e Mistretta, -3°C a Bronte, Nicolosi e Mussomeli, -2°C a ...

Maltempo - la Sicilia imbiancata : neve anche a Palermo [FOTO] : 1/11 ...

Maltempo : mezzi Astral impegnati per la neve a Forca d’Acero : A Forca d’Acero, località montana tra la provincia di Frosinone e l’Abruzzo, continua a nevicare a tratti. La neve e il gelo non danno tregua anche al centro Italia e al valico con l’Abruzzo l’Astral ha impegnato mezzi spazzaneve e spargisale che anche stasera stanno continuando gli interventi di pulizia e messa dell’arteria dal chilometro 15+000 al km 9+680. L’azienda delle strade del Lazio raccomanda agli ...

Maltempo : rinviata la Campobasso-Sangiustese per neve : Primi rinvii di partite in Molise a causa del Maltempo che sta colpendo da due giorni la regione. Il Campobasso Calcio, rende noto attraverso la sua pagina Facebook che “A causa delle condizioni metereologiche che rendono impraticabile il campo di gioco del Nuovo Romagnoli, e il raggiungimento dello stesso, la SSD Citta’ di Campobasso ha ottenuto il rinvio della partita Campobasso-Sangiustese, valevole per la prima giornata di ...

Maltempo - Reggio Calabria si prepara alla neve : spargisale sulla A2 e limitazioni alla viabilità : Nell’odierno pomeriggio, si è tenuta, presso questa Prefettura, -si legge in una nota – una ulteriore riunione del Comitato Operativo per la viabilità per verificare le condizioni della viabilità interessata dalle nevicate, come da avviso di condizioni metereologiche avverse emesso dal Dipartimento della Protezione civile e per disporre, in via preventiva, tutte le conseguenti iniziative a salvaguardia della pubblica e privata ...

Maltempo Marche : neve e gelo in tutta la regione : neve e gelo nelle Marche, secondo le previsioni, con accumuli che non hanno generato criticità particolari, se non lungo la Salaria, che è stata chiusa al traffico ai mezzi pesanti. L’ondata di freddo si e’ fatta sentire in tutte le province e, in particolare, lungo la fascia appenninica, dove la neve ha raggiunto anche i 20 centimetri. Fiocchi di neve anche lungo la costa da Senigallia ad Ancona, mentre in provincia di ...

Maltempo Sicilia LIVE - la NEVE imbianca anche Palermo : nevicata in atto - +3°C nel centro storico [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/7 ...

Maltempo - protezione civile : ancora venti forti e neve al Sud : Roma, 4 gen., askanews, - La protezione civile avverte: 'ancora venti forti e neve al Sud', e segnala il grado di allerta gialla su Sicilia e Abruzzo. 'Continuano - ha spiegato il Dipartimento della ...

Maltempo - Vesuvio ricoperto da un velo di neve : ancora freddo : Una leggera spruzzata di neve ricopre in questi minuti il Vesuvio che ieri, ai turisti e agli abitanti di Napoli e provincia, si presentava imbiancato fino alle quote più basse a causa del brusco calo delle temperature. Il velo bianco di neve ben visibile dalle abitazioni dei comuni vesuviani si sta sciogliendo grazie anche alla presenza di sole. Volontari della Protezione Civile di Ercolano (Napoli) stanno spargendo sale sulla strada che va ...

Maltempo - la neve imbianca anche le spiagge del Salento. FOTO : Maltempo, la neve imbianca anche le spiagge del Salento. FOTO L’ondata di gelo artico che ha colpito il Sud Italia non ha risparmiato neppure le coste della Puglia che sono state completamente ricoperte dai fiocchi caduti venerdì, 4 gennaio. A Calimera la coltre bianca ha raggiunto i 25 centimetri, Lecce è completamente ...

Maltempo - Viabilità Italia : disagi per neve in Abruzzo e in provincia di Avellino : Le precipitazioni nevose persistono in Abruzzo, Molise e nelle zone collinari di Puglia Settentrionale, Basilicata e Calabria. Non si registrano disagi per la circolazione in autostrada e sulla grande Viabilità statale, fatte salve alcune misure di gestione del traffico pesante in Abruzzo e in provincia di Avellino, ove sono in corso delle bufere di neve, che riducono notevolmente la visibilità. Uomini e mezzi Anas, come previsto dal Piano neve, ...