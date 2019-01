Fbi indaga a Castelvolturno fra prostituzione e traffico di organi

Usa - sms falsi a deputati : Fbi indaga : 4.56 L'Fbi sta indaga ndo su sms falsi inviati a deputati repubblicani americani da qualcuno che si spacciava per portavoce del vice presidente Mike Pence. Lo riporta il Wall Street Journal. L'impostore pretendeva di essere Alyssa Farah, portavoce di Pence ed ex dipendente della Camera.Qualche parlamentare le avrebbe anche risposto. Un funzionario della Casa Bianca ha detto al Wsj di considerare questi sms una potenziale minaccia alla sicurezza ...

Media - Fbi indaga su soldi a donne per accusare Mueller : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia MultiMedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve