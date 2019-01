E' il calciomercato dei mezzi falliti | gli italiani all' estero che rientrano in serie A

calciomercato Inter - Brazao : il Flamengo conferma l’offerta dei nerazzurri : Calciomercato Inter – Pochi colpi per il presente, tanti per il futuro. Sembra essere questa la politica che voglia adottare Beppe Marotta per l’Inter in questa sessione invernale di Calciomercato. Se infatti il nuovo amministratore delegato dell’area sport del club nerazzurro resterà poco attivo per quanto riguarda i rinforzi per l’immediata da regalare al tecnico […] L'articolo Calciomercato Inter, Brazao: il ...

calciomercato – Destro e Montolivo con le valigie pronte? Le quote dei bookie : Calciomercato: i bookie vogliono Destro e Montolivo sul piede di partenza Minutaggio ridotto o inesistente, gol visti solo con il cannocchiale e valigie già pronte per partire. Sono i “desaparecidos” del mercato invernale, destinati a cambiare casacca per ritrovare lo spazio (in campo) del tempo che fu. Per tutti loro l’addio alle attuali squadre nella prossima finestra di mercato è una speranza di rilancio, ma anche un ...

Ramsey alla Juventus/ calciomercato - l'offerta dei bianconeri al calciatore è da 34 milioni di euro : Aaron Ramsey Juventus, i bianconeri preparano i botti di Capodanno: pressing sul centrocampista in scadenza di contratto con l'Arsenal, le ultime.

INTER NAPOLI - SPALLETTI 'ANCELOTTI FA DAVVERO PAURA' / 'calciomercato? Non c'è qualcosa di meglio dei nostri' : Luciano SPALLETTI ha parlato alla vigilia di INTER NAPOLI, ammettendo la grande stima e anche un po' il timore nei confronti del collega Carlo Ancelotti.

calciomercato Inter - dall’Inghilterra rilanciano la bomba : nerazzurri su un calciatore dei Gunners : Negli anni l’Inter è sempre stata attenta al mercato inglese, seppur il potere d’acquisto nerazzurro recente non le abbia mai permesso di centrare il grande colpo. Adesso proprio dall’Inghilterra rilanciano l’Interesse del club meneghino nei confronti di Mesut Ozil, trequartista dell’Arsenal, non proprio in ottimi rapporti con la società di appartenenza. Il tedesco, infatti, già in ombra all’ultimo ...

calciomercato Torino - via Soriano e Zaza : tutti i nomi dei sostituti [FOTO] : 1/8 Marco Alpozzi/LaPresse ...

CIES e calciomercato : la classifica dei calciatori che hanno migliorato il valore. FOTO : Il CIES, noto osservatorio calcistico, ha evidenziato i 20 giocatori che più di tutti hanno incrementato il proprio valore di mercato negli ultimi tre mesi. Ne fanno parte protagonisti dei cinque ...

calciomercato Milan - non solo nuovi arrivi : sono tre i giocatori sulla lista dei partenti di gennaio : Montolivo, Bertolacci e Antonio Donnarumma sono pronti a fare le valigie per andare a cercare spazio altrove, visto lo scarsissimo minutaggio ottenuto in rossonero Il Milan non guarda solo agli acquisti, ma si occupa anche delle cessioni in vista di gennaio, per sfrondare una rosa piena di esuberi. sono tre i giocatori che puntano a trovare una nuova squadra il prossimo mese, si tratta di Antonio Donnarumma, Andrea Bertolacci e ...

calciomercato Milan - Ibrahimovic tra i 'confermati' dei Galaxy per il 2019 : Per la cronaca, dalla lista dei 16 giocatori confermati dai Galaxy, sono stati esclusi due ex 'italiani': si tratta di Michael Ciani , alla Lazio dal 2012 al 2015, e di Ashley Cole , per un anno e ...

calciomercato Serie A : impatto dei nuovi acquisti di Juventus - Napoli - Inter e Roma : Prima dell'inizio della 13esima giornata di campioanto, che avrà luogo domani - alla Dacia Arena - con Udinese-Roma, possiamo tirare le somme sull'impatto generato dai nuovi acquisti del Calciomercato estivo in termini di risultati sportivi. Tanti sono stati gli infortuni che hanno ridotto ai minimi termini le risorse dei top coach di Serie A. Abbiamo dunque deciso di analizzare gli acquisti delle principali squadre del nostro campionato, in ...

calciomercato - Kanté rinnova col Chelsea fino al 2023 : ora è il più pagato dei Blues : In tre anni il mondo di Ngolo Kanté si è ribaltato, attraverso una metamoforfosi pallonara inimagginabile che l'ha proiettato dall'anonimato di una squadretta di Premier alla vetta dell'universo ...

calciomercato Roma - il Dortmund mette gli occhi su un obiettivo dei giallorossi : Pare non ci sia soltanto la Roma sul fratello minore di Eden Hazard, Thorgan. Stando alla Bild, il giocatore di proprietà del Borussia Monchengladbach avrebbe attirato l’interesse della capolista di Bundesliga: il Borussia Dortmund. La squadra di Lucien Favre potrebbe presto avanzare la prima offerta per il belga, oggetto del desiderio di Monchi. Hazard jr., ala sinistra come il fratello, si è messo in luce nell’ultimo turno di ...

calciomercato - i calciatori liberi che possono fare al caso dei club di Serie A [GALLERY] : 1/12 Serdar Tasci (Foto LaPresse/Xinhua) ...

calciomercato Inter - rinnovo vicino per un obiettivo dei nerazzurri : Sembrava potersi liberare a zero la prossima estate, ma adesso il suo agente, Mino Raiola, sarebbe vicino all’accordo con il Paris Saint Germain per il rinnovo del suo assistito. Stiamo parlando di Alphonse Areola, portiere classe ’93 nel mirino dell’Inter per il dopo Handanovic. Il francese, campione del Mondo con la Francia la scorsa estate, nelle scorse settimane aveva fatto trapelare il proprio disappunto per non ...