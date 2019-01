Se l’Italia va in pezzi | al Sud resteranno solo porti chiusi e baraccopoli di migranti

huffingtonpost

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Questa volta non si strattaannunci. Sindaci disobbedienti tre dei quali di capoluoghi di regione del Sud (Palermo, Napoli e Reggio Calabria) e 13 regioni in attesa dello studio per un "regionalismo differenziato promesso da Palazzo Madama per il 15 febbraio sono molto più di un segnale.Tutto è cominciato con il rifiuto del sindaco di Palermo di applicare una delle norme più assurde del cosiddetto Decreto Sicurezza: quella che nega la possibilità di concedere la residenza a chi pure ha già un permesso di soggiorno. L'articolo 13 stabilisce infatti che quest'ultimo non basterà più per iscriversi all'anagrafe e quindi avere la residenza e il conseguente accesso al Servizio Sanitario Nazionale. La norma colpisce anche i minori non accompagnati, e gli stranieri che hanno il permesso di soggiorno per motivi di lavoro.Non è il ...