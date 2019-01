Perché The Big Bang Theory finisce | Jim Parsons sull’addio | “Non posso essere Sheldon

Eliza Dushku contro Bull e Michael Weatherly : “Licenziata Perché non volevo essere molestata” : Bull e Michael Weatherly ancora nella bufera. Eliza Dushku ha raccontato i dettagli delle sue accuse contro la serie in un articolo pubblicato sul Boston Globe. L'ex star di Buffy confida tutti i retroscena delle molestie subite sul set, che hanno portato al suo conseguente licenziamento con un accordo da 9.5 milioni di dollari. "Ho accettato un lavoro, e siccome non volevo essere molestata, sono stata licenziata." Questo è quanto Eliza ...

Perché Pechino guarda al 'dark side of the Moon' : ... comunque notevole Perché ci dirà di più su origini e struttura del satellite, un traguardo dal valore simbolico che Xi Jinping potrà rivendere ai cittadini e al mondo: neppure i sovietici, neppure ...

Vi consiglio Walking with the blues di Ben Sidran perchè ha la forza delicata di una voce unica : Amo e ascolto Ben sin da quando portavo i pantaloni corti. Pomeriggi a studiare sui libri e mamma e papà che mi chiedevano come potessi concentrarmi ascoltando musica. Ricordo ancora la risposta di un ...

Perché H.P. Lovecraft è così importante? Gli autori di The Sinking City lo spiegano in un nuovo video : Frogwares, studio autore dell'open world investigativo The Sinking City in uscita il 21 marzo 2019 su PC, Xbox One e PS4, ha pubblicato oggi un nuovo video che vuole spiegare come mai H.P. Lovecraft e le sue opere siano ancora oggi così importanti e così influenti.Il gioco si ambienta in un universo Lovecraftiano e il video, che trovate al'interno della notizia, vuole fornire un background di conoscenze adeguato a tutti quei giocatori che non ...

Svelato il mistero di "Sex and the City 3" : ecco Perché non si farà : C'è un motivo se "Sex and the City 3" non si farà. Il terzo capitolo della saga di film dedicati alla serie tv non vedrà la luce perché la sceneggiatura non è piaciuta ad alcune delle protagoniste, come Kim Cattrall (Samantha Jones). Il lungometraggio prevedeva la morte di Mr Big ad inizio narrazione: con ogni probabilità il film si sarebbe incentrato tutto su Carrie, interpretata da Sarah Jessica ...

Il figlio di Pippa Middleton e James Matthews è stato chiamato Arthur Michael William : ecco Perché il suo nome è così speciale : Un ragazzo brillante e sportivo ricordato nel libro dei Guinness per aver battuto un record: è stato il più giovane britannico ad aver scalato la montagna più alta del mondo, l'Everest. Una missione ...

Breaking The Lines : «Perché il Napoli aveva bisogno di Ancelotti» : Una lettura dall’estero Il sito specializzato Breaking the Lines analizza il Napoli di Ancelotti, e già dal titolo si capisce che il giudizio finale sui primi mesi del tecnico emiliano è decisamente positivo. «Perché Carlo Ancelotti era proprio ciò di cui Napoli aveva bisogno», così si apre il pezzo firmato da Ramez Nathan, contributor di FourFourTwo e cronista appassionato di calcio italiano. Ovviamente, una presentazione del nuovo Napoli ...